Росія атакувала Дніпро. Загинуло 3 людей, понад 18 постраждалих

Щонайменше 3 людини загинули та понад 18 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня.

Що відомо про обстріл РФ Дніпра

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак об 11:00 повідомив про трьох загиблих і щонайменше 18 постраждалих, яким вже надають допомогу лікарі.

Серед поранених є 14-річна дівчина.

Через атаку дронами та ракетами у Дніпрі сталося кілька пожеж.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.

Вибухи у Дніпрі

Зранку 3 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку міста Дніпро. Також була інформація, що на місто також летіли ракети.

У Дніпрі пролунала серія вибухів. Також вибухи чули у Запоріжжі.