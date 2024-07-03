Росія атакувала Дніпро. Загинуло 3 людей, понад 18 постраждалих

Щонайменше 3 людини загинули та понад 18 дістали поранення у результаті російських ударів по місту Дніпро вранці 3 липня.
Головні тези:
- Серед поранених в результаті обстрілу є 14-річна дівчина, якій надають допомогу лікарі.
- Атака дронами та ракетами призвела до пожеж та пошкоджень торгового центру, автомобілів і заправної станції.
- ЗМІ повідомляють про серію вибухів у Дніпрі та пошкодження інфраструктури міста в результаті російського обстрілу.
- Ситуація є дуже напруженою та критичною, місцеві влади роблять все можливе для надання допомоги постраждалим та відновлення міста.
Що відомо про обстріл РФ Дніпра
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак об 11:00 повідомив про трьох загиблих і щонайменше 18 постраждалих, яким вже надають допомогу лікарі.
Серед поранених є 14-річна дівчина.
Через атаку дронами та ракетами у Дніпрі сталося кілька пожеж.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук підтвердив, що через атаку пошкоджено один з торгових центрів. Також були пошкоджені автомобілі та заправна станція.
Вибухи у Дніпрі
Зранку 3 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух дронів-камікадзе у напрямку міста Дніпро. Також була інформація, що на місто також летіли ракети.
У Дніпрі пролунала серія вибухів. Також вибухи чули у Запоріжжі.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено торговий центр, а біля медичного закладу спалахнула пожежа. У місті помітили дим.
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