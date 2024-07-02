Сили ППО збили російську ракету на Дніпропетровщині

У небі над Дніпропетровською областю Сили оборони збили ворожу ракету Х-59/69.

На Дніпропетровщині збили ракету РФ

Повітряне командування "Схід" уточнило, що близько 21:00 2 липня 2024 року його підрозділ збив керовану авіаційну ракету, ймовірно Х-59/69.

Напередодні Повітряні сили писали про ракету в напрямку Дніпра.

Росія ударила по Нікополю та області 2 липня

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Також ворог понівечив 2 навчальні заклади, амбулаторію, адмінбудівлю, магазини, салон краси та банк.

Також окупанти били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріл спалахнула агрофірма. Рятувальники ліквідували пожежу.

Атакував ворог і Покровську громаду. Попередньо, там поранена людина. Інформацію уточнюємо.

Згодом Лисак написав, що за уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл Покровської громади там загинули двоє людей. Чоловік і жінка.