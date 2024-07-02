Силы ПВО сбили российскую ракету на Днепропетровщине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили российскую ракету на Днепропетровщине

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили российскую ракету на Днепропетровщине
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В небе над Днепропетровской областью Силы обороны сбили вражескую ракету Х-59/69.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили вражескую ракету Х-59/69 в небе над Днепропетровской областью.
  • Атака РФ по Никополю и области привела к погибшим и пострадавшим, включая разрушение жилых домов и инфраструктуры.
  • Артиллерийский обстрел Покровской общины привел к гибели двух человек, общее число жертв российских палачей в районе за 2 июля уже составляет четверо.
  • Был уничтожен пожар на агрофирме и оказана помощь пострадавшим в результате вражеской атаки.

В Днепропетровской области сбили ракету РФ

Воздушное командование "Восток" уточнило, что около 21:00 2 июля 2024 его подразделение сбило управляемую авиационную ракету, вероятно Х-59/69.

В канун Воздушные силы писали о ракете в направлении Днепра.

Россия ударила по Никополю и области 2 июля

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Также враг изуродовал 2 учебных заведения, амбулаторию, админздание, магазины, салон красоты и банк.

Также оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаковал враг и Покровскую общину. Предварительно там ранен человек. Информацию уточняем.

Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской общины там погибли два человека. Мужчина и женщина.

Уже четверо жертв российских палачей в районе за 2 июля. Нет слов, которые могли бы утолить боль родных.

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