Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

В ночь на 29 июня силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ударных беспилотников типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину.
Главные тезисы
- Украинские силы ПВО для борьбы с дронами РФ привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
- 10 российских дронов сбили на территории Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.
- Российская авиация нанесла удар по селу Циркуны, что повлекло за собой разрушение гражданской инфраструктуры и ранение среди гражданского населения.
Что известно о работе ПВО
Об удачной работе ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Все десять дронов удалось уничтожить в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.
В боевую работу привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп и средства РЭБ Воздушных сил ВСУ.
Авиация РФ бомбила КАБами Харьковщину
Армия РФ нанесла удар по селу Циркуны Харьковского района. В населенном пункте ранены, их количество растет.
В следующем сообщении Синегубов уточнил, что количество раненых выросло до шести.
Все профильные службы работали на месте происшествия.
Позже стало известно, что количество раненых в результате российского авиаудара по Циркунам на Харьковщине возросло до восьми.
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