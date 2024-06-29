Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 29 июня силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ударных беспилотников типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину.
 

Главные тезисы

  • Украинские силы ПВО для борьбы с дронами РФ привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
  • 10 российских дронов сбили на территории Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.
  • Российская авиация нанесла удар по селу Циркуны, что повлекло за собой разрушение гражданской инфраструктуры и ранение среди гражданского населения.

Что известно о работе ПВО

Об удачной работе ПВО сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Противник атаковал 10 ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из района Приморско-Ахтарск (РФ-ред) — говорится в сообщении

Все десять дронов удалось уничтожить в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей.

В боевую работу привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, расчеты мобильных огневых групп и средства РЭБ Воздушных сил ВСУ.

Авиация РФ бомбила КАБами Харьковщину

Армия РФ нанесла удар по селу Циркуны Харьковского района. В населенном пункте ранены, их количество растет.

Оккупанты ударили по Циркунам. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, четверо ранены. Информация уточняется.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

В следующем сообщении Синегубов уточнил, что количество раненых выросло до шести.

Число пострадавших в Циркунах выросло до шести. Враг нанес удары по меньшей мере тремя КАБами. Есть возгорание частного дома и хозяйственной постройки. Еще два попадания – на территории гражданского предприятия.

Все профильные службы работали на месте происшествия.

Позже стало известно, что количество раненых в результате российского авиаудара по Циркунам на Харьковщине возросло до восьми.

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