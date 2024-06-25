ПВО Украины уничтожила почти 2 тыс шахедов РФ в 2024 году — видео

С начала 2024 года российские оккупационные войска выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed, ПВО Украины ликвидировала около 86% вражеских дронов.
Главные тезисы
- ПВО Украины ликвидировала 86% шахедов РФ в 2024 году, подтверждая высокую эффективность в борьбе с ударными беспилотниками.
- Создание мобильных огневых групп значительно усилило противовоздушную оборону Украины в условиях вторжения.
- Использование современного вооружения и технологий обеспечивает эффективную работу мобильных огневых групп и уровень готовности украинской Воздушной обороны.
- Сотрудничество власти, военных и граждан позволяет обеспечить необходимое оборудование и ресурсы для успешной обороны Украины.
- Современные тенденции ведут к постоянному совершенствованию вооружения и тактики борьбы, при внедрении искусственного интеллекта и продвижении технологий мобильных огневых групп.
ПВО Украины сбила 86% российских "шахедов" с начала 2024 года
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Создание МВГ — это вынужденный шаг Воздушных Сил с начала российского вторжения. Ведь враг постоянно наращивает атаки большим количеством средств воздушного нападения — особенно это касается ударных БПЛА. Нам пришлось оперативно реагировать, увеличивать не только количество подразделений мобильных огневых групп, но и качество их оснащения.
Сегодня стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, находящиеся на вооружении МВГ, модифицированы, имеют дополнительное оборудование, способное обеспечивать хороший результат боевой работы. Это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указки, прожекторы, средства РЭБ, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости. Все это позволяет работать по враждебным целям более эффективно и рационально.
Более 80 процентов сбитых «шахедов» как раз на счету мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Олещук поблагодарил всех, кто делает МВГ более точными — обеспечивает необходимым оборудованием для результативной работы: благотворительные фонды, местные общины, волонтеры и активисты, украинцы и мировое сообщество.
Воздушные силы озвучили количество сбитых целей при атаке РФ
Российская армия атаковала 24 июня Одещину двумя крылатыми ракетами, вероятно, "Искандер-К".
Как отмечается, 24 июня российские оккупанты атаковали Одещину двумя крылатыми ракетами, вероятно «Искандер-К».
Благодаря активному противодействию противовоздушной обороны юга Украины одна из ракет не достигла своей цели.
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