ПВО Украины уничтожила почти 2 тыс шахедов РФ в 2024 году — видео

С начала 2024 года российские оккупационные войска выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed, ПВО Украины ликвидировала около 86% вражеских дронов.

ПВО Украины сбила 86% российских "шахедов" с начала 2024 года

Утреннее сведение от Воздушных сил в виде инфографики, это не просто результаты с десятками сбитых "Шахедов", это мощные противовоздушные бои каждую ночь. Вашему вниманию несколько результативных и эмоциональных эпизодов боевой работы мобильных огневых групп Воздушных сил. Поделиться

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Таких результатов удалось добиться благодаря наращению боевых возможностей мобильных огневых групп (МВГ) Сил обороны Украины. Это тысячи военнослужащих, которые почти ежедневно выезжают на огневые позиции и бьют вражеские БПЛА из всего имеющегося у них вооружения. Николай Олещук Командующий Воздушными силами ВСУ

Создание МВГ — это вынужденный шаг Воздушных Сил с начала российского вторжения. Ведь враг постоянно наращивает атаки большим количеством средств воздушного нападения — особенно это касается ударных БПЛА. Нам пришлось оперативно реагировать, увеличивать не только количество подразделений мобильных огневых групп, но и качество их оснащения.

Сегодня стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, находящиеся на вооружении МВГ, модифицированы, имеют дополнительное оборудование, способное обеспечивать хороший результат боевой работы. Это приборы ночного видения, тепловизоры, оптика, лазерные указки, прожекторы, средства РЭБ, программное обеспечение, автомобили высокой проходимости. Все это позволяет работать по враждебным целям более эффективно и рационально.

Более 80 процентов сбитых «шахедов» как раз на счету мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Олещук поблагодарил всех, кто делает МВГ более точными — обеспечивает необходимым оборудованием для результативной работы: благотворительные фонды, местные общины, волонтеры и активисты, украинцы и мировое сообщество.

Война каждый раз выходит на новый технологический уровень, все больший вес набирают БпЛА разных типов, идет внедрение искусственного интеллекта. Совершенствуются и мобильные огневые группы. С большой вероятностью в их составе появятся операторы БпЛА-перехватчиков и другое новейшее вооружение, в том числе боевые лазеры. Спасибо всем, кто держит небо и всем, кто помогает становиться сильнее! Вместе к победе! Поделиться

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