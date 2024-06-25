ППО України знищила майже 2 тис шахедів РФ у 2024 році — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знищила майже 2 тис шахедів РФ у 2024 році — відео

Микола Олещук
Шахед

Від початку 2024 року російські окупаційні війська випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу Shahed, ППО України ліквідувала близько 86% ворожих дронів.

Головні тези:

  • ППО України ліквідувала 86% шахедів РФ у 2024 році, виявивши високу ефективність у боротьбі з ударними безпілотниками.
  • Створення мобільних вогневих груп стало важливим кроком у посиленні протиповітряної оборони України в умовах російського вторгнення.
  • Новітнє озброєння та технології використовуються для забезпечення ефективної бойової роботи мобільних вогневих груп.
  • Збиття ворожих цілей та активна протидія російським нападам підтверджують високий рівень готовності та військової ефективності української Повітряної оборони.
  • Спільна робота влади, війська та громадян допомагає забезпечити обладнання та ресурси для успішної оборони України.

ППО України збила 86% російських “шахедів” з початку 2024 року

Вранішні зведення від Повітряних сил у вигляді інфографіки, це не просто результати із десятками збитих "Шахедів", це потужні протиповітряні бої щоночі. До вашої уваги кілька результативних та емоційних епізодів бойової роботи мобільних вогневих груп Повітряних сил.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Таких результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп (МВГ) Сил оборони України. Це тисячі військовослужбовців, які майже щоночі виїжджають на вогневі позиції та б’ють ворожі БпЛА з усього наявного у них озброєння.

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних сил ЗСУ

Створення МВГ — це вимушений крок Повітряних Сил з початку російського вторгнення. Адже ворог постійно нарощує атаки великою кількістю засобів повітряного нападу — особливо це стосується ударних БпЛА. Нам довелось оперативно реагувати, збільшувати не лише кількість підрозділів мобільних вогневих груп, але і якість їхнього оснащення.

Сьогодні стрілецька зброя, зенітні гармати, ПЗРК, що є на озброєнні МВГ, модифіковані, мають додаткове обладнання, здатне забезпечувати гарний результат бойової роботи. Це прилади нічного бачення, тепловізори, оптика, лазерні указки, прожектори, засоби РЕБ, програмне забезпечення, автомобілі високої прохідності. Усе це дозволяє працювати по ворожих цілях більш ефективно та раціонально.

Понад 80 відсотків збитих «шахедів» саме на рахунку мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Олещук подякував усім, хто робить МВГ влучнішими — забезпечує необхідним обладнанням для результативної роботи: це благодійні фонди, місцеві громади, волонтери та активісти, українці та світова спільнота.

Війна щоразу виходить на новий технологічний рівень, все більшої ваги набирають БпЛА різних типів, йде впровадження штучного інтелекту. Удосконалюються і мобільні вогневі групи. Із великою імовірністю у їх складі з’являться оператори БпЛА-перехоплювачів та інше новітнє озброєння, зокрема бойові лазери. Дякую усім, хто тримає небо і усім, хто допомагає ставати сильнішими! Разом — до перемоги!

Повітряні сили озвучили кількість збитих цілей під час атаки РФ

Російська армія атакувала 24 червня Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К».

Як зазначається, 24 червня російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К».

Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі. 

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