Силы ПВО сбили 4 ракеты "Калибр" и 23 дрона во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 июня украинские защитники сбили 5 из 6 ракет, которые применили оккупанты и все запустившие враг дроны — 23 "Шахеда". Защитникам не удалось сбить только одну ракету "Кинжал".

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);

4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);

23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).

В ходе отражения воздушного нападения были ликвидированы 28 целей.

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", — сообщил генерал. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Украину 27 июня

Напомним, 27 июня войска РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". После уже ночью 27-го было известно о запуске кафирами крылатых ракет типа "Калибр".

Приблизительный маршрут ракет и БПЛА во время ночной атаки РФ на Украину

А еще о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника.

Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, причем они раздавались в регионе не менее четырех раз за ночь. Кроме того, в районе Киева также был слышен взрыв. Отмечалось о работе ПВО в районе Киева и области.