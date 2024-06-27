Силы ПВО сбили 4 ракеты "Калибр" и 23 дрона во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 июня украинские защитники сбили 5 из 6 ракет, которые применили оккупанты и все запустившие враг дроны — 23 "Шахеда". Защитникам не удалось сбить только одну ракету "Кинжал".
Главные тезисы
- Украинские защитники отбили 5 из 6 ракет и ликвидировали 28 целей, эффективно функционируя в различных регионах страны.
- Атака РФ включала применение разнообразных типов ракет и ударных беспилотников, что потребовало от ПВО высокой готовности и навыков.
- Сбито 28 воздушных целей, включая ракеты и ударные беспилотники, в результате успешного противовоздушного боя украинских сил ПВО.
В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:
1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);
4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);
23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).
В ходе отражения воздушного нападения были ликвидированы 28 целей.
Что известно об атаке РФ на Украину 27 июня
Напомним, 27 июня войска РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". После уже ночью 27-го было известно о запуске кафирами крылатых ракет типа "Калибр".
А еще о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника.
Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, причем они раздавались в регионе не менее четырех раз за ночь. Кроме того, в районе Киева также был слышен взрыв. Отмечалось о работе ПВО в районе Киева и области.
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