Силы ПВО сбили 4 ракеты "Калибр" и 23 дрона во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 4 ракеты "Калибр" и 23 дрона во время атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 4 ракеты "Калибр" и 23 дрона во время атаки РФ на Украину
Читати українською

В ночь на 27 июня украинские защитники сбили 5 из 6 ракет, которые применили оккупанты и все запустившие враг дроны — 23 "Шахеда". Защитникам не удалось сбить только одну ракету "Кинжал".

Главные тезисы

 

  • Украинские защитники отбили 5 из 6 ракет и ликвидировали 28 целей, эффективно функционируя в различных регионах страны.
  • Атака РФ включала применение разнообразных типов ракет и ударных беспилотников, что потребовало от ПВО высокой готовности и навыков.
  • Сбито 28 воздушных целей, включая ракеты и ударные беспилотники, в результате успешного противовоздушного боя украинских сил ПВО.

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, всего враг применил 6 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - РФ.);

  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской области - РФ.);

  • 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).

В ходе отражения воздушного нападения были ликвидированы 28 целей.

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей: 4 крылатых ракеты "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, 23 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", — сообщил генерал.

Что известно об атаке РФ на Украину 27 июня

Напомним, 27 июня войска РФ запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". После уже ночью 27-го было известно о запуске кафирами крылатых ракет типа "Калибр".

Приблизительный маршрут ракет и БПЛА во время ночной атаки РФ на Украину

А еще о взлете МиГ-31К, который является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", и об угрозе авиаударов от тактической авиации противника.

Сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, причем они раздавались в регионе не менее четырех раз за ночь. Кроме того, в районе Киева также был слышен взрыв. Отмечалось о работе ПВО в районе Киева и области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 2 ракеты во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер" во время атаки РФ в Одессу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Украины уничтожила почти 2 тыс шахедов РФ в 2024 году — видео
Николай Олещук
Шахед

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?