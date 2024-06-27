Сили ППО збили 4 ракети "Калібр" та 23 дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 4 ракети "Калібр" та 23 дрони під час атаки РФ на Україну

Микола Олещук
ппо

У ніч на 27 червня українські захисники збили 5 із 6 ракет, які застосували окупанти й всі дрони, які запустив ворог, — 23 "Шахеди". Оборонцям не вдалося збити лише одну ракету "Кинджал".

Головні тези:

 

  • Атака РФ на Україну включала застосування 6 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА, з яких успішно ліквідовано 28 цілей.
  • 27 червня Російські війська запустили ударні безпілотники 'Шахед', крилаті ракети 'Калібр' та загрожували авіаударами від тактичної авіації.
  • ППО України ефективно функціонувало, ліквідуючи загрози від ракет та дронів у різних регіонах країни.

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ.);

  • 4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області — РФ.);

  • 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Під час відбиття повітряного нападу були ліквідовані 28 цілі.

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: 4 крилаті ракети "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, 23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136, — повідомив генерал.

Що відомо про атаку РФ на Україну 27 червня

Нагадаємо,27 червня війська РФ запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Після вже вночі 27-го було відомо про запуск окупантами крилатих ракет типу "Калібр".

Приблизний маршрут ракет і БПЛА під час нічної атаки РФ на Україну

А ще — про злет МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинжал", та про загрозу авіаударів від тактичної авіації противника.

Повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, причому вони лунали в регіоні щонайменше чотири рази за ніч. Крім того, в районі Києва також було чути вибух. Зазначалося про роботу ППО в районі Києва та області.

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