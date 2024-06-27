Сили ППО збили 4 ракети "Калібр" та 23 дрони під час атаки РФ на Україну

У ніч на 27 червня українські захисники збили 5 із 6 ракет, які застосували окупанти й всі дрони, які запустив ворог, — 23 "Шахеди". Оборонцям не вдалося збити лише одну ракету "Кинджал".
Головні тези:
- Атака РФ на Україну включала застосування 6 ракет різних типів і 23 ударних БпЛА, з яких успішно ліквідовано 28 цілей.
- 27 червня Російські війська запустили ударні безпілотники 'Шахед', крилаті ракети 'Калібр' та загрожували авіаударами від тактичної авіації.
- ППО України ефективно функціонувало, ліквідуючи загрози від ракет та дронів у різних регіонах країни.
У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, усього ворог застосував 6 ракет різних типів та 23 ударні БпЛА:
1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ.);
4 крилаті ракети "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської області — РФ.);
23 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків — Приморсько-Ахтарськ — РФ).
Під час відбиття повітряного нападу були ліквідовані 28 цілі.
Що відомо про атаку РФ на Україну 27 червня
Нагадаємо,27 червня війська РФ запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Після вже вночі 27-го було відомо про запуск окупантами крилатих ракет типу "Калібр".
А ще — про злет МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинжал", та про загрозу авіаударів від тактичної авіації противника.
Повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області, причому вони лунали в регіоні щонайменше чотири рази за ніч. Крім того, в районі Києва також було чути вибух. Зазначалося про роботу ППО в районі Києва та області.
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