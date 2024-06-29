Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Українська ППО
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У ніч проти 29 червня сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.
 

Головні тези:

  • Українські сили ППО для боротьби з дронами РФ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.
  • 10 російських дронів збили на території Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
  • Російська авіація завдала удару по селу Циркуни, що спричинило руйнування цивільної інфраструктури та поранення серед цивільного населення.

Що відомо про роботу ППО

Про вдалу роботу ППО повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ (РФ-ред) — йдеться у повідомленні

Усі 10 дронів удалося знищити в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину

Армія РФ завдала удару по селу Циркуни Харківського району. У населеному пункті є поранені, їхня кількість зростає.

Окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, четверо поранених. Інформація уточнюється.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до шести.

Кількість постраждалих у Циркунах зросла до шести. Ворог завдав ударів щонайменше трьома КАБами. Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання — на території цивільного підприємства.

Усі профільні служби працювали на місці події.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Циркунах на Харківщині зросла до восьми.

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