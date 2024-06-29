Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

У ніч проти 29 червня сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 ударних безпілотників типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.
Головні тези:
- Українські сили ППО для боротьби з дронами РФ залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби РЕБ.
- 10 російських дронів збили на території Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
- Російська авіація завдала удару по селу Циркуни, що спричинило руйнування цивільної інфраструктури та поранення серед цивільного населення.
Що відомо про роботу ППО
Про вдалу роботу ППО повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Усі 10 дронів удалося знищити в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
До бойової роботи залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ.
Авіація РФ бомбила КАБами Харківщину
Армія РФ завдала удару по селу Циркуни Харківського району. У населеному пункті є поранені, їхня кількість зростає.
У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до шести.
Усі профільні служби працювали на місці події.
Пізніше стало відомо, що кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Циркунах на Харківщині зросла до восьми.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-