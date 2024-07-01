ВСУ поразили 2 пункта управления, склад БК и средство ПВО армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 08.00 01.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них — с РСЗО.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество атак в сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак кафиров в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Нового и Временного Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.