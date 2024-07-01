ВСУ поразили 2 пункта управления, склад БК и средство ПВО армии РФ

За 30 июня авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили два пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава российской армии.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли успешные удары по пунктам управления и средствам ПВО российской армии.
- За 30 июня зафиксировано 142 боевых столкновения, в результате которых враг понес значительные потери в личном составе и технике.
- Потери российских захватчиков составляют 1110 человек, а также значительное количество боевой техники.
- ВСУ продолжают эффективно сдерживать нападения врага по разным направлениям, несмотря на напряженную ситуацию на фронте.
- Важные направления боевых действий включают Харьковское, Луганское, Донецкое, Херсонское, Николаевское и другие области, где армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 08.00 01.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.
По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них — с РСЗО.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло 16 боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 10. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки и Песчаного Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.
На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак кафиров в районах населенных пунктов Невское, Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.
На Северском направлении Силы обороны отразили восемь штурмовых действий вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении Силы обороны пресекли 10 попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Нового и Временного Яра Донецкой области.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники отразили 42 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Новоселовка Первая и Сокол Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времивском направлении агрессор совершил 12 штурмов наших позиций возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области.
На Гуляйпольском направлении противник пытался наступать неподалеку от Волшебного Запорожской области.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
Потери РФ в войне против Украины
30 июня общие потери российских захватчиков составили:
1110 человек,
19 танков,
26 боевых бронированных машин,
66 артиллерийских систем,
1 РСЗО,
1 средство ПВО,
36 БпЛА ОТР,
2 ракеты,
70 автомобилей.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, состав боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.
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