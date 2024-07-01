ВСУ уничтожили более 1100 российских оккупантов и 19 танков РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 российских оккупантов и 19 танков РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Потери РФ
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За 30 июня Вооруженные силы Украины также ликвидировали 66 артсистем и 26 бронированных машин российской армии на разных направлениях фронта.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ активно атакуют вражеские позиции и объекты, причиняя существенные потери противнику.
  • За 30 июня украинские силы уничтожили более 1100 солдат армии РФ и 19 танков.
  • Июньские операции ВСУ привели к ликвидации около 33 тыс российских оккупантов и большого количества военной техники.
  • Точные данные о потерях военнослужащих РФ в течение июня свидетельствуют о значительных успехах ВСУ в борьбе за свою территорию.
  • Статистика показывает заметное снижение боеспособности российских военных под давлением украинских Сил обороны.

Потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 по данным Генштаба ВСУ ориентировочно составили:

  • личного состава — около 543810 (+1110) человек,

  • танков — 8099 (+19) ед,

  • боевых бронированных машин — 15550 (+26) ед,

  • артиллерийских систем — 14599 (+66) ед,

  • РСЗО — 1111 (+1) ед,

  • средств ПВО — 874 (+1) ед,

  • самолетов — 360 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11620 (+36),

  • крылатых ракет — 2333 (+2),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19713 (+70) ед,

  • специальной техники — 2448 (+0)

Утраты армии РФ

За июнь ВСУ ликвидировали более 33 тыс российских оккупантов

В течение июня авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более чем 330 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктам управления, 62 средствам противовоздушной обороны, пяти базам и складам горюче-смазочных материалов и 20 складам бое.

В целом за июнь месяц потери врага составили:

  • 33713 оккупантов,

  • 352 танка,

  • 589 ББМ,

  • 1393 артсистем,

  • 22 единицы РСЗО,

  • 58 средств ПВО,

  • три самолета,

  • 997 БпЛА,

  • 1758 автомобильных и 284 единиц специальной техники.

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