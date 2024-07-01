ВСУ уничтожили более 1100 российских оккупантов и 19 танков РФ за сутки

В течение июня авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по более чем 330 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 25 пунктам управления, 62 средствам противовоздушной обороны, пяти базам и складам горюче-смазочных материалов и 20 складам бое.