ВСУ уничтожили более 1100 российских оккупантов и 19 танков РФ за сутки

За 30 июня Вооруженные силы Украины также ликвидировали 66 артсистем и 26 бронированных машин российской армии на разных направлениях фронта.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ активно атакуют вражеские позиции и объекты, причиняя существенные потери противнику.
- За 30 июня украинские силы уничтожили более 1100 солдат армии РФ и 19 танков.
- Июньские операции ВСУ привели к ликвидации около 33 тыс российских оккупантов и большого количества военной техники.
- Точные данные о потерях военнослужащих РФ в течение июня свидетельствуют о значительных успехах ВСУ в борьбе за свою территорию.
- Статистика показывает заметное снижение боеспособности российских военных под давлением украинских Сил обороны.
Потери РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 по данным Генштаба ВСУ ориентировочно составили:
личного состава — около 543810 (+1110) человек,
танков — 8099 (+19) ед,
боевых бронированных машин — 15550 (+26) ед,
артиллерийских систем — 14599 (+66) ед,
РСЗО — 1111 (+1) ед,
средств ПВО — 874 (+1) ед,
самолетов — 360 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11620 (+36),
крылатых ракет — 2333 (+2),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 19713 (+70) ед,
специальной техники — 2448 (+0)
За июнь ВСУ ликвидировали более 33 тыс российских оккупантов
В целом за июнь месяц потери врага составили:
33713 оккупантов,
352 танка,
589 ББМ,
1393 артсистем,
22 единицы РСЗО,
58 средств ПВО,
три самолета,
997 БпЛА,
1758 автомобильных и 284 единиц специальной техники.
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