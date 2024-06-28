Армия РФ, вероятно, потеряла целую воздушно-десантную бригаду в Волчанске — Forbes
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ, вероятно, потеряла целую воздушно-десантную бригаду в Волчанске — Forbes

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Источник:  Forbes

Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83 воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области.

Главные тезисы

  • Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске.
  • Распространенная информация утверждает, что целая бригада РФ потеряла боеспособность и отступила после трехнедельного развертывания по причине большого количества жертв.
  • Легионеры ГУР уничтожают армию РФ на Харьковском направлении с помощью FPV-дронов и разведки в Харьковской области.
  • Утрата Россией элитного подразделения может привести к серьезным потерям для русской северной группировки войск.
  • Замкнутые российские военнослужащие в Волчанске могут попасть в сложную ситуацию из-за отсутствия возможности отступить.

РФ могла потерять в Волчанске целую воздушно-десантную бригаду

Наступление России ко Дню Победы превращается в кровавую бойню... для российских войск, — говорится в публикации.

Отмечается, что он, возможно, был направлен на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию в Харьков или даже выступить на сам город.

Ни того, ни другого не произошло. Через несколько недель после начала наступления 9 мая около 30-тысячных российских солдат застряли в городе Волчанске, всего в нескольких милях к югу от границы, — пишет издание.

Сообщается, что, вероятно, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания — для восстановления боеспособности из-за большого количества жертв и отказывающихся воевать.

Если это подтвердится, это будет серьезная потеря для новой российской северной группировки войск, включающей около семи полков и бригад. А потери россиян в Волчанске могут стать намного больше, поскольку выжившие из целого батальона — а это сотни военнослужащих — оказались запертыми на химическом заводе в центре Волчанска, — говорится в статье.

Указывается, что 83 воздушно-десантная бригада является или была элитным подразделением. Весной эта бригада участвовала в боях во времена Яр.

Когда наступление ко Дню Победы в Волчанске остановилось, российское командование приказало 83-й воздушно-десантной бригаде направиться на север и возобновить движение северной группировки войск, — добавили в Forbes.

Легионеры ГУР уничтожают армию РФ на Харьковском направлении

Легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают окупантов на линии фронта. В частности, на Харьковском направлении.

Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области, — говорится в сообщении.

В частности, они уничтожают российских окупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку и держат позиции.

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