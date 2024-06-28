Армия РФ, вероятно, потеряла целую воздушно-десантную бригаду в Волчанске — Forbes

Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83 воздушно-десантную бригаду в Волчанске Харьковской области.
Главные тезисы
- Украинские защитники, вероятно, разгромили элитную российскую 83-ю воздушно-десантную бригаду в Волчанске.
- Распространенная информация утверждает, что целая бригада РФ потеряла боеспособность и отступила после трехнедельного развертывания по причине большого количества жертв.
- Легионеры ГУР уничтожают армию РФ на Харьковском направлении с помощью FPV-дронов и разведки в Харьковской области.
- Утрата Россией элитного подразделения может привести к серьезным потерям для русской северной группировки войск.
- Замкнутые российские военнослужащие в Волчанске могут попасть в сложную ситуацию из-за отсутствия возможности отступить.
РФ могла потерять в Волчанске целую воздушно-десантную бригаду
Отмечается, что он, возможно, был направлен на захват широкого и глубокого участка территории, чтобы приблизить тяжелую артиллерию в Харьков или даже выступить на сам город.
Сообщается, что, вероятно, 83-я воздушно-десантная бригада РФ отступила из Волчанска после дорогостоящего трехнедельного развертывания — для восстановления боеспособности из-за большого количества жертв и отказывающихся воевать.
Указывается, что 83 воздушно-десантная бригада является или была элитным подразделением. Весной эта бригада участвовала в боях во времена Яр.
Легионеры ГУР уничтожают армию РФ на Харьковском направлении
Легионеры украинской разведки (ГУР) уничтожают окупантов на линии фронта. В частности, на Харьковском направлении.
В частности, они уничтожают российских окупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку и держат позиции.
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