ВСУ удалось заблокировать оккупационные войска РФ в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ удалось заблокировать оккупационные войска РФ в Волчанске

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
ВСУ
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В Волчанске Харьковской области продолжаются уличные бои. Российские оккупанты пытаются наступать, но несут постоянные потери.

Главные тезисы

  • ВСУ успешно заблокировали оккупационные войска РФ на предприятии в Волчанске.
  • Украинские военные держат оборону во Временном Яру Донецкой области, где постоянные вражеские атаки мешают ротации и доставке грузов.
  • Аналитики отмечают, что оккупационная армия РФ пытается воспользоваться многочисленным и огненным преимуществом.

Десятки военных РФ заблокированы на одном из предприятий Волчанска

Несколько десятков окупантов заблокированы на одном из промышленных предприятий в Волчанске. Враг пытается прорваться, но постоянно несет потери в этом направлении, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Задача наших военных — нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

ВСУ раскрыли последствия постоянных атак армии РФ в районе Временного Яра

По словам украинских военных, которые держат оборону Временного Яра в Донецкой области, постоянные атаки оккупационной армии РФ в этом районе почти не дают им возможности на передышку.

По информации журналистов издания AP со ссылкой на украинских военных, которые держат оборону восточной части Донбасса, постоянные вражеские атаки негативно влияют на проведение ротации и нарушают доставку ряда грузов.

Мы работаем, можно сказать без отдыха. Потому двух одинаковых дней не бывает. Вы всегда должны быть готовы работать день и ночь, — объясняет журналистам командир взвода по имени Александр.

По словам аналитиков, оккупационная армия РФ в районе Временного Яра пытается использовать собственное численное и огневое преимущество до того, как украинские военные получат достаточное количество западных боеприпасов, артсистем и бронетехники.

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