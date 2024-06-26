ЗСУ вдалося заблокувати окупаційні війська РФ у Вовчанську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вдалося заблокувати окупаційні війська РФ у Вовчанську — відео

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
ЗСУ

У Вовчанську на Харківщині тривають вуличні бої. Російські окупанти намагаються наступати, але несуть постійні втрати.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно заблокували окупаційні війська РФ на підприємстві у Вовчанську.
  • Українські військові тримають оборону у Часовому Яру на Донеччині, де постійні ворожі атаки заважають ротації та доставці вантажів.
  • Аналітики зауважують, що окупаційна армія РФ намагається скористатися чисельною та вогневою перевагою.

Десятки військових РФ заблоковані на одному із підприємств Вовчанська

Декілька десятків окупантів заблоковані на одному з промислових підприємств у Вовчанську. Ворог намагається прорватися, але постійно несе втрати на цьому напрямку, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Завдання наших військових — завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Очільник Харківської ОВА

ЗСУ розкрили наслідки постійних атак армії РФ в районі Часового Яру

За словами українських військових, які тримають оборону Часового Яру на Донеччині, постійні атаки окупаційної армії РФ в цьому районі майже не дають їм змоги на перепочинок. 

За інформацією журналістів видання AP із посиланням на українських військових, які тримають оборону східної частини Донеччини, постійні ворожі атаки негативно впливають на проведення ротації та порушують доставку низки вантажів.

Ми працюємо, можна сказати, без відпочинку. Тому двох однакових днів не буває. Ви завжди повинні бути готові працювати вдень і вночі, — пояснює журналістам командир взводу на ім’я Олександр.

За словами аналітиків, окупаційна армія РФ в районі Часового Яру намагається використати власну чисельну і вогневу перевагу до того, як українські військові отримають достатню кількість західних боєприпасів, артсистем та бронетехніки.

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