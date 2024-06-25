Сухопутні війська спростували фейк про втечу колишніх засуджених із ЗСУ

25 червня офіційно стало відомо, що інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів, не є правдивою.

У ЗСУ попередили українців про поширення нового фейку

Всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів. Поширити

Вони також звертають увагу на те, що деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію.

Окрім того, наголошується, що колишні засудженні — вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ.

Уже незабаром українці отримають можливість побачити результати їхньої роботи безпосередньо на фронті.

Вимагаємо від медіа, що розповсюдили цей фейк, так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках, — підсумувало Командування Сухопутніх військ. Поширити

Звідки взялися чутки про втечу ексзасуджених із ЗСУ

Першим цю інформацію почало поширювати видання “Телеграф” 25 червня з посиланням на свої анонімні джерела.

Журналісти почали стверджувати, що з навчального центру “Десна” втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України.

Окрім того, зазначалося, що вони у військовій формі та озброєні.

Що важливо розуміти, йшлося про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого, який знаходиться у селищі Десна Чернігівської області