Сухопутні війська спростували фейк про втечу колишніх засуджених із ЗСУ

25 червня офіційно стало відомо, що інформація про втечу колишніх засуджених, які долучились до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному із навчальних центрів, не є правдивою.
Головні тези:
- Українські воїни підкреслюють, що усі колишні ув'язнені патріотично налаштовані та добровільно долучилися до лав Збройних Сил.
- Поширення недостовірної інформації про втечу колишніх засуджених шкодить мобілізаційній кампанії та допомагає ворогу.
- Військове командування вимагає від медіа оперативного спростування фейку про втечу ексзасуджених із ЗСУ.
У ЗСУ попередили українців про поширення нового фейку
Вони також звертають увагу на те, що деякі українські медіа поширюють неперевірену та недостовірну інформацію, яка працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію.
Окрім того, наголошується, що колишні засудженні — вмотивовані, патріотично налаштовані, за власним бажанням долучились до лав ЗСУ.
Уже незабаром українці отримають можливість побачити результати їхньої роботи безпосередньо на фронті.
Звідки взялися чутки про втечу ексзасуджених із ЗСУ
Першим цю інформацію почало поширювати видання “Телеграф” 25 червня з посиланням на свої анонімні джерела.
Журналісти почали стверджувати, що з навчального центру “Десна” втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України.
Окрім того, зазначалося, що вони у військовій формі та озброєні.
Що важливо розуміти, йшлося про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого, який знаходиться у селищі Десна Чернігівської області
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