Сухопутные войска опровергли фейк о бегстве бывших осужденных из ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Сухопутные войска опровергли фейк о бегстве бывших осужденных из ВСУ

Сухопутные войска ВС Украины
ВСУ
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25 июня официально стало известно, что информация о бегстве бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, всего лишь фейк.

Главные тезисы

  • Украинские воины подчеркивают, что все бывшие заключенные патриотически настроены и добровольно присоединились к рядам Вооруженных Сил.
  • Распространение недостоверной информации о бегстве бывших осужденных вредит мобилизационной кампании и помогает врагу.
  • Военное командование требует от медиа оперативного опровержения фейка о бегстве экс-осужденных из ВСУ.

В ВСУ предупредили украинцев о распространении нового фейка

Все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях, — сказано в официальном заявлении украинских воинов.

Они также обращают внимание, что некоторые украинские медиа распространяют непроверенную и недостоверную информацию, которая работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию.

Кроме того, сообщается, что бывшие осужденные — мотивированные, патриотически настроенные, по собственному желанию присоединились к рядам ВСУ.

Уже в скором времени украинцы получат возможность увидеть результаты их работы непосредственно на фронте.

Требуем от медиа, распространивших этот фейк, так же оперативно опровергнуть его на своих площадках, — подытожило Командование Сухопутных войск.

Откуда взялись слухи о бегстве экс-осужденных из ВСУ

Первым эту информацию начало распространять издание “Телеграф” 25 июня со ссылкой на свои анонимные источники.

Журналисты начали утверждать, что из учебного центра "Десна" сбежали заключенные граждане, которые согласились присоединиться к рядам Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, было отмечено, что они в военной форме и вооружены.

Что важно понимать, речь шла о 169 Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого, который находится в поселке Десна Черниговской области.

Шесть заключенных совершили побег, при этом будучи в форме ВСУ и с оружием, — писало ранее издание.

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