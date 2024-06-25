ВСУ отразили штурм армии РФ на Краматорском направлении
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Украина
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ВСУ отразили штурм армии РФ на Краматорском направлении

Генштаб ВСУ
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С начала суток, 25 июня, на фронте зафиксировано 48 боевых столкновений. На Краматорском направлении отражен штурм врага вблизи Андреевки

Главные тезисы

  • ВСУ отразили штурм российской армии на Краматорском направлении, где проводилось 48 боевых столкновений с начала суток.
  • Российские захватчики совершили четыре авиационных удара и более 550 обстрелов, однако ситуация на фронте контролируется.
  • Согласно данным Генерального штаба ВСУ, потери врага в живой силе в этом направлении составили 1180 солдат, а общие потери России в войне превышают 546 тысяч террористов.
  • Ситуация на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях также под контролем ВСУ, отразивших штурмы и атаки противника.
  • Украинские войска успешно отразили вражеские атаки и сдерживают нападения на разных направлениях, продемонстрировав высокую боевую готовность и дисциплину.

Что известно о ситуации на фронте

С начала этих суток уже произошло 48 боевых столкновений. Захватчики нанесли четыре авиационных удара с применением девяти КАБов, более 550 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты, — пишет Генштаб.

На Харьковском направлении продолжается два боестолкновения в районе Волчанск. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении уже зафиксировано шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Еще три атаки россиян продолжаются.

На Лиманском направлении отражены пять штурмов противника вблизи Копанок и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Северском направлении враг трижды пытался атаковать близ Белогоровки и Выемки. В районе Верхнекаменского напряжена обстановка, где на данный момент длится четыре боевых столкновения.

На Краматорском направлении отражен штурм врага вблизи Андреевки. Россияне не оставляют попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Временного Яра и Ивановского, где в настоящее время продолжаются семь боев.

Пытается агрессор приблизиться к Торецку. За сегодняшний день подразделения Сил обороны уже одну вражескую атаку успешно отбили одновременно еще одно штурмовое действие противника на этом направлении наши воины сдерживают, — добавляет Генштаб.

На Покровском направлении уже произошло 13 боевых столкновений. Россияне пытаются прорваться из Очеретиного района в направлениях Евгеньевки, Новоалександровки и Воздвиженки. Сейчас продолжаются пять боеприкосновений.

На Кураховском направлении враг безуспешно пытался штурмовать у Георгиевки.

На Времивском направлении враг дважды безуспешно пытался атаковать у Константиновки и Урожайного.

На Ореховском направлении россияне пытались атаковать в районе Роботы.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 25 июня, потери врага в живой силе составили 1180 солдат. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 546 тысяч террористов. В частности, вчера было уничтожено:

  • 4 танка;

  • 18 боевых бронированных машин;

  • 35 артиллерийских систем не только.

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