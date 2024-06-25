ЗСУ відбили штурм армії РФ на Краматорському напрямку

Від початку доби, 25 червня, на фронті зафіксовано 48 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку відбито штурм ворога поблизу Андріївки.
Головні тези:
- ЗСУ відбили штурм російської армії на Краматорському напрямку, де проводилося 48 бойових зіткнень з початку доби.
- Російські загарбники здійснили чотири авіаційні удари та понад 550 обстрілів, однак ситуація на фронті контрольована.
- Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, втрати ворога у живій силі на цьому напрямку склали 1180 солдатів, а загальні втрати Росії у війні перевищують 546 тисяч терористів.
- Ситуація на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках також під контролем ЗСУ, які відбили штурми та атаки противника.
- Українські війська успішно відбили ворожі атаки та стримують напади на різних напрямках, продемонструвавши високу бойову готовність та дисципліну.
Що відомо про ситуацію на фронті
На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку вже зафіксовано шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Ще три атаки росіян тривають.
На Лиманському напрямку відбито п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення продовжується.
На Сіверському напрямку ворог тричі намагався атакувати поблизу Білогорівки та Виїмки. В районі Верхньокам'янського напружена обстановка, де на даний момент триває чотири бойових зіткнення.
На Краматорському напрямку відбито штурм ворога поблизу Андріївки. Росіяни не полишають спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де на даний час тривають сім боїв.
На Покровському напрямку вже відбулось 13 бойових зіткнень. Росіяни намагаються прорватись з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Наразі тривають п'ять боєзіткнень.
На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався штурмувати поблизу Георгіївки.
На Времівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався атакувати біля Костянтинівки та Урожайного.
На Оріхівському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Роботиного.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 25 червня, втрати ворога у живій силі склали 1180 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 546 тисяч терористів. Зокрема вчора було знищено:
4 танки;
18 бойових броньованих машин;
35 артилерійських систем й не тільки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-