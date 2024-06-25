ЗСУ відбили штурм армії РФ на Краматорському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили штурм армії РФ на Краматорському напрямку

Генштаб ЗСУ
зсу

Від початку доби, 25 червня, на фронті зафіксовано 48 бойових зіткнень. На Краматорському напрямку відбито штурм ворога поблизу Андріївки.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили штурм російської армії на Краматорському напрямку, де проводилося 48 бойових зіткнень з початку доби.
  • Російські загарбники здійснили чотири авіаційні удари та понад 550 обстрілів, однак ситуація на фронті контрольована.
  • Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, втрати ворога у живій силі на цьому напрямку склали 1180 солдатів, а загальні втрати Росії у війні перевищують 546 тисяч терористів.
  • Ситуація на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках також під контролем ЗСУ, які відбили штурми та атаки противника.
  • Українські війська успішно відбили ворожі атаки та стримують напади на різних напрямках, продемонструвавши високу бойову готовність та дисципліну.

Що відомо про ситуацію на фронті

Від початку цієї доби вже відбулося 48 бойових зіткнень. Загарбники здійснили чотири авіаційні удари із застосуванням дев’яти КАБів, понад 550 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти, — пише Генштаб.

На Харківському напрямку триває два боєзіткнення в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку вже зафіксовано шість атак ворога в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Ще три атаки росіян тривають.

На Лиманському напрямку відбито п’ять штурмів противника поблизу Копанок та Макіївки. Ще одне боєзіткнення продовжується.

На Сіверському напрямку ворог тричі намагався атакувати поблизу Білогорівки та Виїмки. В районі Верхньокам'янського напружена обстановка, де на даний момент триває чотири бойових зіткнення.

На Краматорському напрямку відбито штурм ворога поблизу Андріївки. Росіяни не полишають спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій в районах Часового Яру та Іванівського, де на даний час тривають сім боїв.

Намагається агресор наблизитися до Торецька. За сьогодні підрозділи Сил оборони вже одну ворожу атаку успішно відбили водночас ще одну штурмову дію противника на цьому напрямку наші воїни стримують, — додає Генштаб.

На Покровському напрямку вже відбулось 13 бойових зіткнень. Росіяни намагаються прорватись з району Очеретиного у напрямках Євгенівки, Новоолександрівки та Воздвиженки. Наразі тривають п'ять боєзіткнень.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався штурмувати поблизу Георгіївки.

На Времівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався атакувати біля Костянтинівки та Урожайного.

На Оріхівському напрямку росіяни намагались атакувати в районі Роботиного.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 25 червня, втрати ворога у живій силі склали 1180 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 546 тисяч терористів. Зокрема вчора було знищено:

  • 4 танки;

  • 18 бойових броньованих машин;

  • 35 артилерійських систем й не тільки.

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