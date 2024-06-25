ВСУ решили проблему дефицита боеприпасов в Донецкой области

У украинских военных на передовой в Донецкой области больше нет проблем с нехваткой артиллерийских и других боеприпасов.
Главные тезисы
- Украинские военные избавились от дефицита боеприпасов на передовой в Донецкой области, что позволяет им вести огонь без ограничений.
- На фоне успешного решения проблемы с боеприпасами украинские военные продолжают отражать вражеские атаки на территории Донецкой области.
- Журналисты Reuters провели интервью с бойцами ВСУ, которые отметили, что ранее боеприпасы нормировались жестко, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону.
- В Генштабе сообщают о 75 вражеских атаках на украинских военных за сутки, с наибольшим количеством происходящих в районе Покровска и других областях.
- Проблема не только в дефиците боеприпасов, но и в нехватке военнослужащих, что замедляет реагирование на вражеские атаки и подрывает оборону ВСУ.
Украинские военные избавились от дефицита боеприпасов в Донецкой области
Журналисты Reuters пообщались с бойцами одного из подразделений ВСУ на передовой в Донецкой области, по словам которых, они могут вести огонь из САУ М-109 при любой необходимости, поскольку больше не боятся исчерпания 155-мм артиллерийских боеприпасов.
По словам бойцов, до этого они были вынуждены ущемлять использование артиллерийских боеприпасов, что ставило под угрозу прикрытие пехотных подразделений во время их продвижения вперед.
В то же время 39-летний Олег, пулеметчик того же подразделения отметил, что проблема заключается не только в боеприпасах.
Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, с начала суток 25 июня украинские военные уже 75 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Наибольшее количество вражеских атак фиксируется в районе Покровска Донецкой области.
В Харьковской области украинские военные уже отбили попытку одной вражеской атаки. В настоящее время продолжается отражение еще троих.
В направлении Купянска российские кафиры при поддержке авиации 6 раз пытались продвинуться в районах Степной Новоселовки и Песчаного.
Украинские военные отразили 4 вражеских атаки. Две еще продолжаются.
В направлении Лимана Донецкой области с начала суток зафиксировано 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Копанка, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу.
ВСУ отразили 7 вражеских атак и отбивают еще 4.
В направлении Северска российские кафиры пытаются атаковать вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Здесь продолжаются 2 боестолкновения.
В направлении Краматорска враг вел наступление вблизи Горловки и Торецкая. Отражены 4 атаки российских окупантов и 2 еще продолжаются.
В направлении Покровска украинские военные с начала суток отбили уже 26 вражеских атак вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.
Еще 2 боестолкновения продолжаются.
Враг также 4 раза атаковал у Константиновки и Урожайного.
В Запорожской области россияне дважды атаковали наши позиции в районе Роботиного и Малой Токмачки. Одну атаку украинские воины отбили, еще одна продолжается.
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