У украинских военных на передовой в Донецкой области больше нет проблем с нехваткой артиллерийских и других боеприпасов.

Украинские военные избавились от дефицита боеприпасов в Донецкой области

Журналисты Reuters пообщались с бойцами одного из подразделений ВСУ на передовой в Донецкой области, по словам которых, они могут вести огонь из САУ М-109 при любой необходимости, поскольку больше не боятся исчерпания 155-мм артиллерийских боеприпасов.

По словам бойцов, до этого они были вынуждены ущемлять использование артиллерийских боеприпасов, что ставило под угрозу прикрытие пехотных подразделений во время их продвижения вперед.

Был "снарядный голод". Боеприпасы нормировались очень жестко. Это сказывалось на пехоте, они подкрадывались со всех сторон, это вредило пехотинцам, — рассказал журналистам издания командир части Василий. Поделиться

В то же время 39-летний Олег, пулеметчик того же подразделения отметил, что проблема заключается не только в боеприпасах.

Нас очень мало. Не хватает людей. У нас нет и половины тех, кто должен быть, — объясняет военный. Поделиться

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, с начала суток 25 июня украинские военные уже 75 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Наибольшее количество вражеских атак фиксируется в районе Покровска Донецкой области.

В Харьковской области украинские военные уже отбили попытку одной вражеской атаки. В настоящее время продолжается отражение еще троих.

В направлении Купянска российские кафиры при поддержке авиации 6 раз пытались продвинуться в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

Украинские военные отразили 4 вражеских атаки. Две еще продолжаются.

В направлении Лимана Донецкой области с начала суток зафиксировано 11 вражеских атак вблизи населенных пунктов Копанка, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу.

ВСУ отразили 7 вражеских атак и отбивают еще 4.

В направлении Северска российские кафиры пытаются атаковать вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Здесь продолжаются 2 боестолкновения.

В направлении Краматорска враг вел наступление вблизи Горловки и Торецкая. Отражены 4 атаки российских окупантов и 2 еще продолжаются.

В направлении Покровска украинские военные с начала суток отбили уже 26 вражеских атак вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Еще 2 боестолкновения продолжаются.