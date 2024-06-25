ВСУ отразили тактические позиции к северо-востоку от Харькова — эксперты

Украинские силы контратаковали россиян и восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Россияне продвинулись на Северском и Торецком направлениях.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ отразили тактические позиции к северо-востоку от Харькова после контратаки против российских войск.
- Россияне продвинулись на Северском и Торецком направлениях, но были оттеснены украинскими военными.
- Украинские силы уничтожают российскую спецтехнику с помощью артиллерии и FPV-дронов в Волчанске.
- Армия РФ несет значительные потери в боях на Харьковщине, теряя несколько танков и бронированных машин ежедневно.
- Стабилизация ситуации в Харьковском направлении свидетельствует о том, что враг не может продолжать агрессию.
ВСУ контратаковали в Волчанске
Украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова.
На геолокационных записях, опубликованных 24 июня, показано, как украинские силы ведут огонь из стрелкового оружия по российским захватчикам в северо-восточной части Волчанска, что указывает на то, что украинцы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба.
Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня также показывают, что украинские силы восстановили позиции в центре Старицы.
Что известно о потерях армии РФ и ситуации в районе Волчанска
Он также добавил, что каждые сутки российские оккупанты теряют в боях на Харьковщине по несколько танков и бронированных машин.
В частности, в районе Волчанская армия РФ вынуждена использовать бронетехнику в ограниченном количестве.
Повх отметил, что в районе Волчанска российские оккупанты пытаются улучшить собственные оборонительные позиции, делают окопы и строят фортификационные сооружения.
Украинские военные с помощью артиллерии и FPV-дронов постоянно уничтожают вражескую спецтехнику.
Спикер ОТУВ "Харьков" также отказался предоставлять комментарии по количеству российских военных, которые находятся в окружении в центре Волчанска.
Подытоживая, спикер ОТУВ "Харьков" сказал, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше.
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