ВСУ отразили тактические позиции к северо-востоку от Харькова — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили тактические позиции к северо-востоку от Харькова — эксперты

всу
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Источник:  ISW

Украинские силы контратаковали россиян и восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Россияне продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ отразили тактические позиции к северо-востоку от Харькова после контратаки против российских войск.
  • Россияне продвинулись на Северском и Торецком направлениях, но были оттеснены украинскими военными.
  • Украинские силы уничтожают российскую спецтехнику с помощью артиллерии и FPV-дронов в Волчанске.
  • Армия РФ несет значительные потери в боях на Харьковщине, теряя несколько танков и бронированных машин ежедневно.
  • Стабилизация ситуации в Харьковском направлении свидетельствует о том, что враг не может продолжать агрессию.

ВСУ контратаковали в Волчанске

Украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова.

На геолокационных записях, опубликованных 24 июня, показано, как украинские силы ведут огонь из стрелкового оружия по российским захватчикам в северо-восточной части Волчанска, что указывает на то, что украинцы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июня также показывают, что украинские силы восстановили позиции в центре Старицы.

Что известно о потерях армии РФ и ситуации в районе Волчанска

Он также добавил, что каждые сутки российские оккупанты теряют в боях на Харьковщине по несколько танков и бронированных машин.

В частности, в районе Волчанская армия РФ вынуждена использовать бронетехнику в ограниченном количестве.

Повх отметил, что в районе Волчанска российские оккупанты пытаются улучшить собственные оборонительные позиции, делают окопы и строят фортификационные сооружения.

Украинские военные с помощью артиллерии и FPV-дронов постоянно уничтожают вражескую спецтехнику.

Спикер ОТУВ "Харьков" также отказался предоставлять комментарии по количеству российских военных, которые находятся в окружении в центре Волчанска.

Будем комментировать, когда тактический эпизод будет завершен, — объяснил Повх.

Подытоживая, спикер ОТУВ "Харьков" сказал, что стабилизация ситуации на Харьковском направлении означает, что враг не может продвигаться дальше.

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