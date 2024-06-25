ЗСУ відбили тактичні позиції на північний схід від Харкова — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили тактичні позиції на північний схід від Харкова — експерти

зсу
Джерело:  ISW

Українські сили контратакували росіян і відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Росіяни просунулися на Сіверському і Торецькому напрямках.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ відбили тактичні позиції на північний схід від Харкова після контратаки проти російських військ.
  • Росіяни просунулися на Сіверському і Торецькому напрямках, але були відтіснені українськими військовими.
  • Українські сили знищують російську спецтехніку за допомогою артилерії та FPV-дронів у районі Вовчанська.
  • Армія РФ зазнає значних втрат у боях на Харківщині, втрачаючи кілька танків і броньованих машин щодня.
  • Стабілізація ситуації на Харківському напрямку свідчить про те, що ворог не може продовжувати агресію.

ЗСУ контратакували у Вовчанську

Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.

На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських загарбниках у північно-східній частині Вовчанська, що вказує на те, що українці відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, також показують, що українські сили відновили позиції в центрі Стариці.

Що відомо про втрати армії РФ та ситуацію в районі Вовчанська

Він також додав, що кожної доби російські окупанти втрачають у боях на Харківщині по кілька танків і броньованих машин.

Зокрема, в районі Вовчанська армія РФ змушена використовувати бронетехніку у обмеженій кількості.

Повх зазначив, що в районі Вовчанська російські окупанти намагаються покращити власні оборонні позиції, роблять окопи і будують фортифікаційні споруди.

Українські військові за допомогою артилерії та FPV-дронів постійно знищують ворожу спецтехніку.

Речник ОТУВ “Харків” також відмовився надавати коментарі стосовно кількості російських військових, які перебувають в оточенні в центрі Вовчанська.

Будемо коментувати, коли тактичний епізод буде завершений, — пояснив Повх.

Підсумовуючи, речник ОТУВ "Харків" сказав, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що ворог не має змоги просуватися далі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ тримають в оточенні десятки військових армії РФ у Вовчанську
Зруйнований армією Вовчанськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили працівницю "Укрпошти" у Вовчанській громаді
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
швидка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють" у Вовчанську — відео
МВС України
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?