ЗСУ відбили тактичні позиції на північний схід від Харкова — експерти

Українські сили контратакували росіян і відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Росіяни просунулися на Сіверському і Торецькому напрямках.
Головні тези:
- Українські ЗСУ відбили тактичні позиції на північний схід від Харкова після контратаки проти російських військ.
- Росіяни просунулися на Сіверському і Торецькому напрямках, але були відтіснені українськими військовими.
- Українські сили знищують російську спецтехніку за допомогою артилерії та FPV-дронів у районі Вовчанська.
- Армія РФ зазнає значних втрат у боях на Харківщині, втрачаючи кілька танків і броньованих машин щодня.
- Стабілізація ситуації на Харківському напрямку свідчить про те, що ворог не може продовжувати агресію.
ЗСУ контратакували у Вовчанську
Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.
На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських загарбниках у північно-східній частині Вовчанська, що вказує на те, що українці відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба.
Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, також показують, що українські сили відновили позиції в центрі Стариці.
Що відомо про втрати армії РФ та ситуацію в районі Вовчанська
Він також додав, що кожної доби російські окупанти втрачають у боях на Харківщині по кілька танків і броньованих машин.
Зокрема, в районі Вовчанська армія РФ змушена використовувати бронетехніку у обмеженій кількості.
Повх зазначив, що в районі Вовчанська російські окупанти намагаються покращити власні оборонні позиції, роблять окопи і будують фортифікаційні споруди.
Українські військові за допомогою артилерії та FPV-дронів постійно знищують ворожу спецтехніку.
Речник ОТУВ “Харків” також відмовився надавати коментарі стосовно кількості російських військових, які перебувають в оточенні в центрі Вовчанська.
Підсумовуючи, речник ОТУВ "Харків" сказав, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що ворог не має змоги просуватися далі.
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