ЗСУ відбили тактичні позиції на північний схід від Харкова — експерти

Українські сили контратакували росіян і відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова. Росіяни просунулися на Сіверському і Торецькому напрямках.

ЗСУ контратакували у Вовчанську

Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від Харкова.

На геолокаційних записах, опублікованих 24 червня, показано, як українські сили ведуть вогонь зі стрілецької зброї по російських загарбниках у північно-східній частині Вовчанська, що вказує на те, що українці відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 червня, також показують, що українські сили відновили позиції в центрі Стариці.

Що відомо про втрати армії РФ та ситуацію в районі Вовчанська

Він також додав, що кожної доби російські окупанти втрачають у боях на Харківщині по кілька танків і броньованих машин.

Зокрема, в районі Вовчанська армія РФ змушена використовувати бронетехніку у обмеженій кількості.

Повх зазначив, що в районі Вовчанська російські окупанти намагаються покращити власні оборонні позиції, роблять окопи і будують фортифікаційні споруди.

Українські військові за допомогою артилерії та FPV-дронів постійно знищують ворожу спецтехніку.

Речник ОТУВ “Харків” також відмовився надавати коментарі стосовно кількості російських військових, які перебувають в оточенні в центрі Вовчанська.

Будемо коментувати, коли тактичний епізод буде завершений, — пояснив Повх. Поширити