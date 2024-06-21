Росіяни вбили працівницю "Укрпошти" у Вовчанській громаді

Російські війська 21 червня обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Унаслідок цього загинула співробітниця "Укрпошти".
Головні тези:
- Окупанти скоїли злочин, вбивши співробітницю пересувного відділення під час перевезення пенсій.
- Ситуація на Вовчанському напрямку стає все більш напруженою, але окупанти зазнають великих втрат на цій ділянці фронту.
- Українські військові готові відстоювати територію та виконувати завдання на Вовчанському напрямку.
- Кремль намагається залучити до конфлікту підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти.
Росіяни у Вовчанській громаді вбили працівницю "Укрпошти"
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.
Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.
Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.
Також в прокуратурі повідомили, що близько 14:20 росіяни завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Крім того, загарбники пошкодили приватні домоволодіння та магазини.
Яка ситуація на Вовчанському напрямку
Понад місяць тому росіяни розпочали наступ на півночі Харківської області та частково просунулися у Вовчанську.
При цьому окупанти зазнають великих втрат на цій ділянці фронту. Нещодавно у ЗСУ заявили, що Кремль планує залучити до виконання завдань на цьому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-