Росіяни вбили працівницю "Укрпошти" у Вовчанській громаді
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили працівницю "Укрпошти" у Вовчанській громаді

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
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Російські війська 21 червня обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Унаслідок цього загинула співробітниця "Укрпошти".

Головні тези:

 

  • Окупанти скоїли злочин, вбивши співробітницю пересувного відділення під час перевезення пенсій.
  • Ситуація на Вовчанському напрямку стає все більш напруженою, але окупанти зазнають великих втрат на цій ділянці фронту.
  • Українські військові готові відстоювати територію та виконувати завдання на Вовчанському напрямку.
  • Кремль намагається залучити до конфлікту підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти.

Росіяни у Вовчанській громаді вбили працівницю "Укрпошти"

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.

Окупанти скоїли злочин сьогодні, близько 10-ї години ранку. Також поранено водія, який супроводжував жінку. У їхню машину влучив ворожий дрон, — написав очільник області.

Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.

Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

Також в прокуратурі повідомили, що близько 14:20 росіяни завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Крім того, загарбники пошкодили приватні домоволодіння та магазини.

Яка ситуація на Вовчанському напрямку

Понад місяць тому росіяни розпочали наступ на півночі Харківської області та частково просунулися у Вовчанську.

При цьому окупанти зазнають великих втрат на цій ділянці фронту. Нещодавно у ЗСУ заявили, що Кремль планує залучити до виконання завдань на цьому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту.

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