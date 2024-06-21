Росіяни вбили працівницю "Укрпошти" у Вовчанській громаді

Російські війська 21 червня обстріляли Вовчанську громаду в Харківській області. Унаслідок цього загинула співробітниця "Укрпошти".

Росіяни у Вовчанській громаді вбили працівницю "Укрпошти"

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під час перевезення та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти" у Вовчанській громаді.

Окупанти скоїли злочин сьогодні, близько 10-ї години ранку. Також поранено водія, який супроводжував жінку. У їхню машину влучив ворожий дрон, — написав очільник області. Поширити

Він уточнив, що потерпілий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували до Харкова.

Однак зараз до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

Також в прокуратурі повідомили, що близько 14:20 росіяни завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Крім того, загарбники пошкодили приватні домоволодіння та магазини.

Яка ситуація на Вовчанському напрямку

Понад місяць тому росіяни розпочали наступ на півночі Харківської області та частково просунулися у Вовчанську.