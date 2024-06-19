Навіщо армія РФ розпочала піхотню бійню у Вовчанську — дані Forbes

Як вдалося дізнатися виданню Forbes, російській владі шкода техніки, однак начхати на життя солдатів, тому вона намагається досягти хоч якихось успіхів на фронті, влаштовуючи піхотні бійні.

Що відомо про ситуацію у Вовчанську

Згідно з даними журналістів, поле бою у Вовчанську та навколо нього стало надзвичайно небезпечним для ворожої бронетехніки.

Саме тому командування РФ кидає у бій винятково піхоту, яка гине у шалених кількостях завдяки успішній роботі українських безпілотників та артилерії.

Окрім того, наголошується, що щомісяця Кремль набирає та проводить поверхневу підготовку близько для 30 тисяч нових бойовиків, тому його не лякають такі масштабні втрати.

Тож навіть у той час, коли росіяни гинуть у шокуючих кількостях у Вовчанську та інших містах, російська армія продовжує поповнювати існуючі підрозділи та навіть формувати нові, — пояснює Forbes. Поширити

Армія РФ не збирається відступати з Харківщини

За словами одного з бійців ЗСУ, оператора безпілотника морської піхоти України з 82-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз перебуває у Вовчанську, попри складну ситуацію для російських загарбників, вони не збираються здаватися.

Ба більше, ворог активно готує нові сили для майбутніх наступів, а свої шалені втрати на полі бою просто ігнорує.

Український воїн звертає увагу на те, що станом на сьогодні Вовчанськ — поле для знищення російської піхоти.

Що важливо розуміти, армія РФ дійсно має бронетехніку, яка ідеально підходить для ведення боїв у місті, однак вона її не використовують.