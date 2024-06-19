Навіщо армія РФ розпочала піхотню бійню у Вовчанську — дані Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо армія РФ розпочала піхотню бійню у Вовчанську — дані Forbes

армія РФ
Джерело:  Forbes

Як вдалося дізнатися виданню Forbes, російській владі шкода техніки, однак начхати на життя солдатів, тому вона намагається досягти хоч якихось успіхів на фронті, влаштовуючи піхотні бійні.

Головні тези:

  • Російські війська зазнають масштабних втрат у Вовчанську.
  • Російське командування продовжує формувати нові підрозділи для продовження бойових дій.
  • ЗСУ не відступатимуть у боротьбі з російською армією у Вовчанську та готуються до майбутніх наступів ворога.

Що відомо про ситуацію у Вовчанську

Згідно з даними журналістів, поле бою у Вовчанську та навколо нього стало надзвичайно небезпечним для ворожої бронетехніки.

Саме тому командування РФ кидає у бій винятково піхоту, яка гине у шалених кількостях завдяки успішній роботі українських безпілотників та артилерії.

Окрім того, наголошується, що щомісяця Кремль набирає та проводить поверхневу підготовку близько для 30 тисяч нових бойовиків, тому його не лякають такі масштабні втрати.

Тож навіть у той час, коли росіяни гинуть у шокуючих кількостях у Вовчанську та інших містах, російська армія продовжує поповнювати існуючі підрозділи та навіть формувати нові, — пояснює Forbes.

Армія РФ не збирається відступати з Харківщини

За словами одного з бійців ЗСУ, оператора безпілотника морської піхоти України з 82-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз перебуває у Вовчанську, попри складну ситуацію для російських загарбників, вони не збираються здаватися.

Ба більше, ворог активно готує нові сили для майбутніх наступів, а свої шалені втрати на полі бою просто ігнорує.

Український воїн звертає увагу на те, що станом на сьогодні Вовчанськ — поле для знищення російської піхоти.

Що важливо розуміти, армія РФ дійсно має бронетехніку, яка ідеально підходить для ведення боїв у місті, однак вона її не використовують.

Насправді це має викривлений сенс, особливо для російських командирів, які не дуже цінують життя своїх солдатів, та ставлять на перше місце броньовану техніку, — підсумовує Forbes.

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