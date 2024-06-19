ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 48 артсистем та 10 танків

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 18 на 19 червня, становили 1130 окупантів.
Головні тези:
- ЗСУ за добу знищили понад 1100 солдатів РФ, 48 артилерійських систем і 10 танків.
- Загальні втрати РФ у війні в Україні орієнтовно склали близько 529 750 солдатів.
- У ніч на 19 червня росіяни атакували західні області України ударними дронами.
- ЗСУ також відповідали на атаки, атакуючи російські нафтобази ракетами вітчизняного виробництва.
- Обстановка на фронті залишається напруженою, але українські сили продовжують активно захищати територію.
Що відомо про втрати РФ
Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 529 750 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб ліквідовано;
танків — 7984 (+10) од;
бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од.;
артилерійських систем — 14 007 (+48) од.;
РСЗВ — 1104 од.;
засоби ППО — 857 (+4) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 221 (+34) од.;
крилатих ракет — 2297 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 078 (+47) од.;
спеціальної техніки — 2351 (+7) од.
Що відомо про обстановку на фронті
Вночі 19 червня росіяни атакували ударними дронами "Шахед" західні області.
У селищі Малехів біля Львова прогримів вибух. Внаслідок прильоту пошкоджені будинки та офісне приміщення, є поранений.
За даними ISW, в ніч з 17 на 18 червня ЗСУ атакували російські нафтобази у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.
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