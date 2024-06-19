ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 48 артсистем та 10 танків
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 48 артсистем та 10 танків

Генштаб ЗСУ
зсу

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 18 на 19 червня, становили 1130 окупантів.

Головні тези:

  • ЗСУ за добу знищили понад 1100 солдатів РФ, 48 артилерійських систем і 10 танків.
  • Загальні втрати РФ у війні в Україні орієнтовно склали близько 529 750 солдатів.
  • У ніч на 19 червня росіяни атакували західні області України ударними дронами.
  • ЗСУ також відповідали на атаки, атакуючи російські нафтобази ракетами вітчизняного виробництва.
  • Обстановка на фронті залишається напруженою, але українські сили продовжують активно захищати територію.

Що відомо про втрати РФ

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 529 750 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб ліквідовано;

  • танків — 7984 (+10) од;

  • бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од.;

  • артилерійських систем — 14 007 (+48) од.;

  • РСЗВ — 1104 од.;

  • засоби ППО — 857 (+4) од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 221 (+34) од.;

  • крилатих ракет — 2297 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 078 (+47) од.;

  • спеціальної техніки — 2351 (+7) од.

Що відомо про обстановку на фронті

Вночі 19 червня росіяни атакували ударними дронами "Шахед" західні області.

У селищі Малехів біля Львова прогримів вибух. Внаслідок прильоту пошкоджені будинки та офісне приміщення, є поранений.

За даними ISW, в ніч з 17 на 18 червня ЗСУ атакували російські нафтобази у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.

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