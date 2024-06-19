ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 48 артсистем та 10 танків

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 18 на 19 червня, становили 1130 окупантів.

Що відомо про втрати РФ

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 529 750 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин і 48 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 529 750 (+1130) осіб ліквідовано;

танків — 7984 (+10) од;

бойових броньованих машин — 15 319 (+12) од.;

артилерійських систем — 14 007 (+48) од.;

РСЗВ — 1104 од.;

засоби ППО — 857 (+4) од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 221 (+34) од.;

крилатих ракет — 2297 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19 078 (+47) од.;

спеціальної техніки — 2351 (+7) од.

Що відомо про обстановку на фронті

Вночі 19 червня росіяни атакували ударними дронами "Шахед" західні області.

У селищі Малехів біля Львова прогримів вибух. Внаслідок прильоту пошкоджені будинки та офісне приміщення, є поранений.

За даними ISW, в ніч з 17 на 18 червня ЗСУ атакували російські нафтобази у Ростовській області та Краснодарському краї ракетами "Нептун" вітчизняного виробництва.