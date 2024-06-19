ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 48 артсистем и 10 танков

Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня составили 1130 окупантов.

Что известно о потерях РФ

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 529 750 (+1130) человек ликвидировано;

танков — 7984 (+10) ед;

боевых бронированных машин — 15 319 (+12) ед;

артиллерийских систем — 14 007 (+48) ед;

РСЗО — 1104 ед.;

средства ПВО — 857 (+4) ед;

самолетов — 359 ед;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 221 (+34) ед;

крылатых ракет — 2297 ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 19 078 (+47) ед;

специальной техники — 2351 (+7) ед.

Что известно об обстановке на фронте

Ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.

В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, ранен.

По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.