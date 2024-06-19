ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 48 артсистем и 10 танков

Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня составили 1130 окупантов.
Главные тезисы
- ВСУ в сутки уничтожили более 1100 солдат РФ, 48 артиллерийских систем и 10 танков.
- Общие потери РФ в войне на Украине ориентировочно составили около 529 750 солдат.
- В ночь на 19 июня россияне атаковали западные области Украины ударными дронами.
- ВСУ также отвечали на атаки, атакуя российские нефтебазы ракетами отечественного производства.
- Обстановка на фронте остается напряженной, но украинские силы продолжают активно защищать территорию.
Что известно о потерях РФ
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 529 750 (+1130) человек ликвидировано;
танков — 7984 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 15 319 (+12) ед;
артиллерийских систем — 14 007 (+48) ед;
РСЗО — 1104 ед.;
средства ПВО — 857 (+4) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 221 (+34) ед;
крылатых ракет — 2297 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 078 (+47) ед;
специальной техники — 2351 (+7) ед.
Что известно об обстановке на фронте
Ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.
В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, ранен.
По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.
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