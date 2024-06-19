ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 48 артсистем и 10 танков
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 48 артсистем и 10 танков

Генштаб ВСУ
всу
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Потери России в войне в Украине за сутки с 18 на 19 июня составили 1130 окупантов.

Главные тезисы

  • ВСУ в сутки уничтожили более 1100 солдат РФ, 48 артиллерийских систем и 10 танков.
  • Общие потери РФ в войне на Украине ориентировочно составили около 529 750 солдат.
  • В ночь на 19 июня россияне атаковали западные области Украины ударными дронами.
  • ВСУ также отвечали на атаки, атакуя российские нефтебазы ракетами отечественного производства.
  • Обстановка на фронте остается напряженной, но украинские силы продолжают активно защищать территорию.

Что известно о потерях РФ

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 529 750 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин и 48 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 529 750 (+1130) человек ликвидировано;

  • танков — 7984 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 319 (+12) ед;

  • артиллерийских систем — 14 007 (+48) ед;

  • РСЗО — 1104 ед.;

  • средства ПВО — 857 (+4) ед;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 221 (+34) ед;

  • крылатых ракет — 2297 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 078 (+47) ед;

  • специальной техники — 2351 (+7) ед.

Что известно об обстановке на фронте

Ночью 19 июня россияне атаковали ударными дронами "Шахед" западные области.

В поселке Малехов возле Львова прогремел взрыв. В результате прилета повреждены дома и офисное помещение, ранен.

По данным ISW, в ночь с 17 на 18 июня ВСУ атаковали российские нефтебазы в Ростовской области и Краснодарском крае ракетами "Нептун" отечественного производства.

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