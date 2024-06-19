Зачем армия РФ начала пехотную бойню в Волчанске — данные Forbes

Как удалось узнать изданию Forbes, российским властям жаль техники, однако плевать на жизнь солдат, поэтому они пытаются добиться хоть каких-то успехов на фронте, устраивая пехотные бойни.
Главные тезисы
- Российские войска понесут масштабные потери в Волчанске.
- Российское командование продолжает формировать новые подразделения для продолжения боевых действий.
- ВСУ не будут отступать в борьбе с российской армией в Волчанске и готовятся к предстоящим наступлениям врага.
Что известно о ситуации в Волчанске
Согласно данным журналистов, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для вражеской бронетехники.
Именно поэтому командование РФ бросает в бой исключительно пехоту, погибающую в бешеных количествах благодаря успешной работе украинских беспилотников и артиллерии.
Кроме того, сообщается, что ежемесячно Кремль набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 тысяч новых боевиков, поэтому его не пугают столь масштабные потери.
Армия РФ не собирается отступать с Харьковщины
По словам одного из бойцов ВСУ, оператора беспилотника морской пехоты Украины из 82-й десантно-штурмовой бригады, которая сейчас находится в Волчанске, несмотря на сложную ситуацию для российских захватчиков, они не собираются сдаваться.
Более того, враг активно готовит новые силы для будущих наступлений, а свои безумные потери на поле боя просто игнорирует.
Украинский воин обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Волчанск — поле для уничтожения российской пехоты.
Что важно понимать, армия РФ действительно имеет бронетехнику, идеально подходящую для ведения боев в городе, однако она ее не использует.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-