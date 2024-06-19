Зачем армия РФ начала пехотную бойню в Волчанске — данные Forbes

Как удалось узнать изданию Forbes, российским властям жаль техники, однако плевать на жизнь солдат, поэтому они пытаются добиться хоть каких-то успехов на фронте, устраивая пехотные бойни.

Что известно о ситуации в Волчанске

Согласно данным журналистов, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для вражеской бронетехники.

Именно поэтому командование РФ бросает в бой исключительно пехоту, погибающую в бешеных количествах благодаря успешной работе украинских беспилотников и артиллерии.

Кроме того, сообщается, что ежемесячно Кремль набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 тысяч новых боевиков, поэтому его не пугают столь масштабные потери.

Так что даже в то время, когда россияне погибают в шокирующих количествах в Волчанске и других городах, российская армия продолжает пополнять существующие подразделения и даже формировать новые, — объясняет Forbes. Поделиться

Армия РФ не собирается отступать с Харьковщины

По словам одного из бойцов ВСУ, оператора беспилотника морской пехоты Украины из 82-й десантно-штурмовой бригады, которая сейчас находится в Волчанске, несмотря на сложную ситуацию для российских захватчиков, они не собираются сдаваться.

Более того, враг активно готовит новые силы для будущих наступлений, а свои безумные потери на поле боя просто игнорирует.

Украинский воин обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Волчанск — поле для уничтожения российской пехоты.

Что важно понимать, армия РФ действительно имеет бронетехнику, идеально подходящую для ведения боев в городе, однако она ее не использует.