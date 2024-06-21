Россияне убили работницу "Укрпочты" в Волчанской общине

Российские войска 21 июня обстреляли Волчанскую общину в Харьковской области. В результате погибла сотрудница "Укрпочты".

Россияне в Волчанской общине убили работницу "Укрпочты"

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, во время перевозки и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты" в Волчанской общине.

оккупанты совершили преступление сегодня, около 10 часов утра. Также ранен водитель, сопровождавший женщину. В их машину попал вражеский дрон, — написал глава области. Поделиться

Он уточнил, что потерпевший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.

Однако сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.

Также в прокуратуре сообщили, что около 14:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Кроме того, захватчики повредили частные домовладения и магазины.

Какая ситуация на Волчанском направлении

Более месяца назад россияне начали наступление на севере Харьковской области и частично продвинулись в Волчанске.