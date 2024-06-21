Россияне убили работницу "Укрпочты" в Волчанской общине

Российские войска 21 июня обстреляли Волчанскую общину в Харьковской области. В результате погибла сотрудница "Укрпочты".
Главные тезисы
- Оккупанты совершили преступление в течение дня, ранив водителя и нанеся авиаудар по поселку Изюмского района.
- Ситуация на Волчанском направлении остается напряженной, российские войска продвигаются на севере Харьковской области.
- Российские оккупанты терпят значительные потери, но продолжают активные действия в регионе.
- Вооруженные силы Украины сообщили о планах Кремля привлечь подразделения морской пехоты из Тихоокеанского флота для выполнения задач в данном направлении.
Россияне в Волчанской общине убили работницу "Укрпочты"
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, во время перевозки и доставки пенсий погибла работница передвижного отделения "Укрпочты" в Волчанской общине.
Он уточнил, что потерпевший пешком дошел до Бугаевки, где его увидели военные и госпитализировали в Харьков.
Однако сейчас к месту гибели нет доступа из-за интенсивных обстрелов.
Также в прокуратуре сообщили, что около 14:20 россияне нанесли авиаудар по поселку Боровая Изюмского района. Ранен 63-летний мужчина. Кроме того, захватчики повредили частные домовладения и магазины.
Какая ситуация на Волчанском направлении
Более месяца назад россияне начали наступление на севере Харьковской области и частично продвинулись в Волчанске.
При этом оккупанты терпят большие потери на этом участке фронта. Недавно в ВСУ заявили, что Кремль планирует привлечь к выполнению задач в этом направлении подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты из Тихоокеанского флота.
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