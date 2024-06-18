Россия планирует перебросить морпехов в район Волчанска — ОСУВ "Хортица"

Россияне терпят большие потери во время боев за Волчанск в Харьковской области и готовятся перебросить морпехов из Тихоокеанского флота.
Главные тезисы
- Украинские военные противостоят оккупантам с 138-я мотострелковой бригады, 83-я десантно-штурмовой бригады и других подразделених.
- Российские оккупанты планировали захватить Волчанский химический завод, но оказались окружены украинскими военными.
- Около 30 российских оккупантов уже находятся в плену после неудачных попыток прорыва.
- Ситуация в районе реки Волчанске остается напряженной, российские оккупанты не имеют возможности покинуть территорию завода.
РФ готовится перебросить морпехов из Тихоокеанского флота в район Волчанска
Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, в Волчанске Силам обороны Украины противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк.
При этом оккупанты планируют привлечь к выполнению задач на том направлении подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты из Тихоокеанского флота и подразделения, принадлежащие к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.
Стоит подчеркнуть, что 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае. Расстояние до Волчанска составляет около 9300 километров.
Волошин объяснил, что россияне понесли потери за почти полтора месяца боев за Волчанск. Речь идет о более чем 4000 уничтоженных оккупантов.
Что известно о боях в Волчанске
Журналисты издания Forbes со ссылкой на аналитиков Украинского центра оборонных стратегий отмечают, что в плен после безуспешных попыток спастись уже сдались около 30 российских оккупантов.
В материале издания отмечается, что в течение нескольких недель упорных боев в городе украинские военные заблокировали продвижение подразделений оккупационной армии РФ в районе реки Волча.
В то же время, по меньшей мере, два пехотных батальона российских оккупантов штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки.
Очевидно, российские оккупанты планировали захватить завод и оттуда начать форсировать реку с целью прорыва в южную часть города.
По словам украинских военных, сейчас российские оккупанты находятся в окружении и не имеют никаких шансов покинуть территорию завода.
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