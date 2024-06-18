Россия планирует перебросить морпехов в район Волчанска — ОСУВ "Хортица"

Россияне терпят большие потери во время боев за Волчанск в Харьковской области и готовятся перебросить морпехов из Тихоокеанского флота.

РФ готовится перебросить морпехов из Тихоокеанского флота в район Волчанска

Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, в Волчанске Силам обороны Украины противостоят 138-я отдельная мотострелковая бригада, 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 30-й мотострелковый полк.

При этом оккупанты планируют привлечь к выполнению задач на том направлении подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты из Тихоокеанского флота и подразделения, принадлежащие к 25-й отдельной мотострелковой бригаде 6 армии из Ленинградского военного округа.

Стоит подчеркнуть, что 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты дислоцируется в городе Владивосток и поселке Славянка в Приморском крае. Расстояние до Волчанска составляет около 9300 километров.

Волошин объяснил, что россияне понесли потери за почти полтора месяца боев за Волчанск. Речь идет о более чем 4000 уничтоженных оккупантов.

Теперь военное руководство РФ пытается пополнить привлеченные на этом направлении запасы своих военных теми группировками, которые у границ Украины расположены, а также теми военными группировками, которые находятся на территории Российской Федерации, — отметили в ВСУ. Поделиться

Что известно о боях в Волчанске

Журналисты издания Forbes со ссылкой на аналитиков Украинского центра оборонных стратегий отмечают, что в плен после безуспешных попыток спастись уже сдались около 30 российских оккупантов.

В материале издания отмечается, что в течение нескольких недель упорных боев в городе украинские военные заблокировали продвижение подразделений оккупационной армии РФ в районе реки Волча.

В то же время, по меньшей мере, два пехотных батальона российских оккупантов штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки.

Очевидно, российские оккупанты планировали захватить завод и оттуда начать форсировать реку с целью прорыва в южную часть города.