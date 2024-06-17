ВСУ оцепили сотни солдат армии РФ в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ оцепили сотни солдат армии РФ в Волчанске

Разрушенный армией Волчанск
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Источник:  Forbes

Украинские военные осаждали до 400 военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске. Уже десятки русских окупантов сдались в плен.

Главные тезисы

  • Украинские военные окружили до 400 солдат оккупационной армии РФ в Волчанске, где десятки российских оккупантов сдались в плен.
  • Российские оккупанты планировали захватить химический завод, однако украинские войска помешали этим планам и окружили врага.
  • В боях на Харьковщине украинские военные сталкиваются с вражескими средствами РЭБ, активно используемыми противником.
  • Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва, но украинские военные смогли отразить попытки врага дважды.

Что известно об окружении российских окупантов в Волчанске

Журналисты издания со ссылкой на аналитиков Украинского центра оборонных стратегий отмечают, что в плен после безуспешных попыток спастись уже сдались около 30 российских оккупантов.

В материале издания отмечается, что в течение нескольких недель упорных боев в городе украинские военные заблокировали продвижение подразделений оккупационной армии РФ в районе реки Волча.

В то же время по меньшей мере два пехотных батальона российских окупантов штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки.

Очевидно российские оккупанты планировали захватить завод и оттуда начать форсировать реку с целью прорыва в южную часть города.

План провалился, когда украинские войска – возможно, из 9-го стрелкового батальона, Российского добровольческого корпуса или 36-й бригады морской пехоты – атаковали к западу от химического завода и продвинулись на несколько кварталов к северу, отрезав россиян на заводе от их товарищей на западе , – подчеркивается в материале издания.

По словам украинских военных, сейчас российские оккупанты находятся в окружении и не имеют никаких шансов покинуть территорию завода.

Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва к западу от химического завода, однако украинские военные отразили 2 вражеских попытки прорыва.

Очевидно, именно тогда окруженные россияне стали массово сдаваться в плен. Хотя русские и украинские войска регулярно берут в плен друг друга, они редко делают это десятками. Больше всего пленных, как правило, случается во время осады крупных городов и хаотических поспешных отступлений. То, что так много россиян показалось одновременно в Волчанске, городе, который ни одна из сторон полностью не контролирует и остается предметом споров, должно было испугать российское командование. Российская армия не должна была увязнуть в Волчанске. И, безусловно, она не должна была потерять десятки солдат в неудачной попытке захватить плацдарм для дальнейшей попытки переправиться через узкую реку посреди города. Какими бы ни были целые россиян, когда они пересекли границу на севере Украины в прошлом месяце, они не только не достигли их – их перспективы на успех все больше удаляются, – отмечают авторы материала.

Что украинские военные говорят о ключевой проблеме во время боев на Харьковщине

По словам командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олеся Маляревича в эфире телеканала "Эспрессо", кроме большого количества личного состава оккупационной армии РФ главной проблемой для украинских военных остаются враждебные средства РЭБ.

В основном мы работаем на линии Липцы, Глубокое и Стрелка. Враг пытается не потерять, что он захватил за этот месяц. В настоящее время продолжаются активные штурмовые действия. Противник пытается идти вперед, но это выглядит не как попытка удержать, а как исполнение приказа двигаться в сторону Липцев, Харькова. Однако захватчикам ничего не удается. С нашей стороны тоже при любой возможности совершаются штурмовые действия, чтобы улучшить свои позиции, захватываем посадку за посадкой, дом за домом, где это возможно, – объясняет Маляревич.

По его словам, российские оккупанты не возводят защитные сооружения, а просто роют норы в земле в посадках.

ВСУ очень мешают средства РЭБ, которые противник активно использует против наших дронов.

Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было. Но работаем, у нас есть специальные операции, чтобы выбивать эти средства противника. Это объединенное огневое воздействие, и дроны, и другие артиллерийские средства для того, чтобы подавить такие системы как "Житель" или "Панцирь". Если это не сделать, то летать невозможно. А если не летаешь, то гибнет пехота, то есть не прикрываешь из воздуха, не выбиваешь вражеский штурмовой потенциал, – подчеркивает Маляревич.

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