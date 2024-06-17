Украинские военные осаждали до 400 военных преступников оккупационной армии РФ на химическом заводе в Волчанске. Уже десятки русских окупантов сдались в плен.
Главные тезисы
Украинские военные окружили до 400 солдат оккупационной армии РФ в Волчанске, где десятки российских оккупантов сдались в плен.
Российские оккупанты планировали захватить химический завод, однако украинские войска помешали этим планам и окружили врага.
В боях на Харьковщине украинские военные сталкиваются с вражескими средствами РЭБ, активно используемыми противником.
Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва, но украинские военные смогли отразить попытки врага дважды.
Что известно об окружении российских окупантов в Волчанске
Журналисты издания со ссылкой на аналитиков Украинского центра оборонных стратегий отмечают, что в плен после безуспешных попыток спастись уже сдались около 30 российских оккупантов.
В материале издания отмечается, что в течение нескольких недель упорных боев в городе украинские военные заблокировали продвижение подразделений оккупационной армии РФ в районе реки Волча.
В то же время по меньшей мере два пехотных батальона российских окупантов штурмовали ПАО "Волчанский химический завод" на правом берегу реки.
Очевидно российские оккупанты планировали захватить завод и оттуда начать форсировать реку с целью прорыва в южную часть города.
По словам украинских военных, сейчас российские оккупанты находятся в окружении и не имеют никаких шансов покинуть территорию завода.
Командование оккупационной армии РФ приказало солдатам добиться прорыва к западу от химического завода, однако украинские военные отразили 2 вражеских попытки прорыва.
Что украинские военные говорят о ключевой проблеме во время боев на Харьковщине
По словам командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олеся Маляревича в эфире телеканала "Эспрессо", кроме большого количества личного состава оккупационной армии РФ главной проблемой для украинских военных остаются враждебные средства РЭБ.
По его словам, российские оккупанты не возводят защитные сооружения, а просто роют норы в земле в посадках.
ВСУ очень мешают средства РЭБ, которые противник активно использует против наших дронов.