Українські військові взяли в облогу до 400 воєнних злочинців окупаційної армії РФ на хімічному заводі у Вовчанську. Наразі вже десятки російських окупантів здались у полон.
Головні тези:
- Українські військові взяли в облогу до 400 воєнних злочинців армії РФ на хімічному заводі у Вовчанську.
- Десятки російських окупантів вже здалися у полон, після того як українські війська завдали їм поразки в запеклих боях.
- Українські військові відбили спроби прориву російських окупантів, які планували захопити хімічний завод у Вовчанську.
- Командування окупаційної армії РФ наказало солдатам домогтись прориву, однак українські війська завадили цим планам.
- Українські військові постійно зіштовхуються з ворожими засобами РЕБ, які активно використовують російські окупанти під час боїв на Харківщині.
Що відомо про оточення російських окупантів у Вовчанську
Журналісти видання із посиланням на аналітиків Українського центру оборонних стратегій зазначають, що у полон після безуспішних спроб врятуватись вже здались близько 30 російських окупантів.
У матеріалі видання зазначається, що протягом кількох тижнів запеклих боїв у місті українські військові заблокували просування підрозділів окупаційної армії РФ в районі річки Вовча.
У той же час щонайменше два піхотні батальйони російських окупантів штурмували ПАТ "Вовчанський хімічний завод" на правому березі річки.
Вочевидь російські окупанти планували захопити завод і звідти почати форсувати річку із метою прориву у південну частину міста.
За словами українських військових, наразі російські окупанти перебувають в оточенні і не мають жодних шансів покинути територію заводу.
Командування окупаційної армії РФ наказало солдатам домогтись прориву на захід від хімічного заводу, однак українські військові відбили 2 ворожі спроби прориву.
Що українські військові кажуть про ключову проблему під час боїв на Харківщині
За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олеся Маляревича в ефірі телеканалу “Еспресо”, окрім великої кількості особового складу окупаційної армії РФ головною проблемою для українських військових залишаються ворожі засоби РЕБ.
За його словами, російські окупанти не зводять захисні споруди, а просто риють нори в землі в посадках.
ЗСУ дуже заважають засоби РЕБ, які противник активно використовує проти наших дронів.
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