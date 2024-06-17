Українські військові взяли в облогу до 400 воєнних злочинців окупаційної армії РФ на хімічному заводі у Вовчанську. Наразі вже десятки російських окупантів здались у полон.

Що відомо про оточення російських окупантів у Вовчанську

Журналісти видання із посиланням на аналітиків Українського центру оборонних стратегій зазначають, що у полон після безуспішних спроб врятуватись вже здались близько 30 російських окупантів.

У матеріалі видання зазначається, що протягом кількох тижнів запеклих боїв у місті українські військові заблокували просування підрозділів окупаційної армії РФ в районі річки Вовча.

У той же час щонайменше два піхотні батальйони російських окупантів штурмували ПАТ "Вовчанський хімічний завод" на правому березі річки.

Вочевидь російські окупанти планували захопити завод і звідти почати форсувати річку із метою прориву у південну частину міста.

План провалився, коли українські війська — можливо, з 9-го стрілецького батальйону, Російського добровольчого корпусу або 36-ї бригади морської піхоти — атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами українських військових, наразі російські окупанти перебувають в оточенні і не мають жодних шансів покинути територію заводу.

Командування окупаційної армії РФ наказало солдатам домогтись прориву на захід від хімічного заводу, однак українські військові відбили 2 ворожі спроби прориву.

Очевидно, саме тоді оточені росіяни почали масово здаватися в полон. Хоча російські та українські війська регулярно беруть у полон один одного, вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, трапляється під час облоги великих міст і хаотичних поспішних відступів. Те, що так багато росіян здалося одночасно у Вовчанську, місті, яке жодна зі сторін повністю не контролює і яке залишається предметом суперечок, мало б налякати російське командування. Російська армія не повинна була загрузнути у Вовчанську. І, безумовно, вона не повинна була втратити десятки солдатів у невдалій спробі захопити плацдарм для подальшої спроби переправитися через вузьку річку посеред міста. Якими б не були цілі росіян, коли вони перетнули кордон на півночі України минулого місяця, вони не лише не досягли їх — їхні перспективи на успіх все більше віддаляються, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Що українські військові кажуть про ключову проблему під час боїв на Харківщині

За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олеся Маляревича в ефірі телеканалу “Еспресо”, окрім великої кількості особового складу окупаційної армії РФ головною проблемою для українських військових залишаються ворожі засоби РЕБ.

Здебільшого ми працюємо на лінії Липці, Глибоке та Стрілеча. Ворог намагається не втратити те, що він захопив за цей місяць. Наразі тривають активні штурмові дії. Противник намагається йти вперед, але це виглядає не як спроба утримати, а як виконання наказу рухатися у бік Липців, Харкова. Однак загарбникам нічого не вдається. З нашого боку теж за будь-якої можливості здійснюються штурмові дії, щоб покращити свої позиції, захоплюємо посадку за посадкою, будинок за будинком, де це можливо, — пояснює Маляревич. Поширити

За його словами, російські окупанти не зводять захисні споруди, а просто риють нори в землі в посадках.

ЗСУ дуже заважають засоби РЕБ, які противник активно використовує проти наших дронів.