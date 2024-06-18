Росія планує перекинути морпіхів в район Вовчанська — ОСУВ "Хортиця"

Росіяни зазнають великих втрат під час боїв за Вовчанськ у Харківській області та готуються перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту.
Головні тези:
- У боях за Вовчанськ окупанти зазнали великих втрат, призвівши до знищення понад 4000 ворожих військ.
- В Хортиці повідомили про наміри РФ використати підрозділи з Владивостока та Ленінградського військового округу в бою.
- Частина російських військ опинилася в оточенні під час спроби захоплення ПАТ 'Вовчанський хімічний завод'.
- Українські військові блокують просування ворожих підрозділів та забезпечують успішні оборонні дії у районі річки Вовча.
РФ готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська
Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, у Вовчанську Силам оборони України протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада, 30-й мотострілецький полк.
При цьому окупанти планують залучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.
Варто підкреслити, що 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї. Відстань до Вовчанська становить близько 9 300 кілометрів.
Волошин пояснив, що росіяни зазнали втрат за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ. Мова йде про понад 4000 знищенних окупантів.
Що відомо про бої у Вовчанську
Журналісти видання Forbes із посиланням на аналітиків Українського центру оборонних стратегій зазначають, що у полон після безуспішних спроб врятуватись вже здались близько 30 російських окупантів.
У матеріалі видання зазначається, що протягом кількох тижнів запеклих боїв у місті українські військові заблокували просування підрозділів окупаційної армії РФ в районі річки Вовча.
Водночас щонайменше два піхотні батальйони російських окупантів штурмували ПАТ "Вовчанський хімічний завод" на правому березі річки.
Вочевидь російські окупанти планували захопити завод і звідти почати форсувати річку із метою прориву у південну частину міста.
За словами українських військових, наразі російські окупанти перебувають в оточенні і не мають жодних шансів покинути територію заводу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-