Росія планує перекинути морпіхів в район Вовчанська — ОСУВ "Хортиця"

Росіяни зазнають великих втрат під час боїв за Вовчанськ у Харківській області та готуються перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту.

РФ готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська

Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, у Вовчанську Силам оборони України протистоять 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада, 30-й мотострілецький полк.

При цьому окупанти планують залучити до виконання завдань на тому напрямку підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.

Варто підкреслити, що 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї. Відстань до Вовчанська становить близько 9 300 кілометрів.

Волошин пояснив, що росіяни зазнали втрат за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ. Мова йде про понад 4000 знищенних окупантів.

Тепер військове керівництво РФ намагається поповнити запаси своїх військових, які залучені на цьому напрямку, тими угрупуваннями, які біля кордонів України розташовані, а також тими військовими угрупуваннями, які знаходяться на території Російської Федерації, — зазначили в ЗСУ. Поширити

Що відомо про бої у Вовчанську

Журналісти видання Forbes із посиланням на аналітиків Українського центру оборонних стратегій зазначають, що у полон після безуспішних спроб врятуватись вже здались близько 30 російських окупантів.

У матеріалі видання зазначається, що протягом кількох тижнів запеклих боїв у місті українські військові заблокували просування підрозділів окупаційної армії РФ в районі річки Вовча.

Водночас щонайменше два піхотні батальйони російських окупантів штурмували ПАТ "Вовчанський хімічний завод" на правому березі річки.

Вочевидь російські окупанти планували захопити завод і звідти почати форсувати річку із метою прориву у південну частину міста.