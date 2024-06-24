У МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють" у Вовчанську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють" у Вовчанську — відео

МВС України
зсу

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) показали кадри з боїв бійців підрозділу "Лють" у Вовчанську. Воїни зачищають кожен куточок міста від ворога.

Головні тези:

  • Бійці підрозділу 'Лють' зачищають кожен куточок міста Вовчанськ від ворога у тісній взаємодії з операторами БПЛА.
  • Сили оборони за добу знищили понад 1300 російських загарбників та велику кількість техніки, включаючи танки, бойові машини та артилерійські системи.
  • З початку війни загибло більше 535 тисяч солдатів російських військ, що свідчить про успішність операцій сил оборони.
  • МВС публічно демонструє кадри з боїв, щоб показати суспільству успіхи у протидії окупантам та вражаючі результати операційних дій.
  • Українські військові продовжують активні бойові дії та успішно відстоюють територіальну цілісність країни, доводячи свою готовність до відстоювання свободи та незалежності.

В МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють"

У тісній взаємодії з операторами БпЛА, бійці ретельно перевіряють кожен куточок міста, де ховаються окупанти, та знищують їх, — пише міністерство.

Втрати Росії у війні

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8031 (+12) од.;

  • бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од.;

  • артилерійських систем — 14 246 (+51) од.;

  • РСЗВ — 1108 од.;

  • засоби ППО — 863 од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 382 (+27) од.;

  • крилатих ракет — 2323 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 304 (+56) од.;

  • спеціальної техніки — 2397 (+20) од.

Загалом від початку повномасштабної війни втрати живої сили ворога складають більше 535 тисяч солдатів.

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