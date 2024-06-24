У МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють" у Вовчанську — відео

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) показали кадри з боїв бійців підрозділу "Лють" у Вовчанську. Воїни зачищають кожен куточок міста від ворога.
Головні тези:
- Бійці підрозділу 'Лють' зачищають кожен куточок міста Вовчанськ від ворога у тісній взаємодії з операторами БПЛА.
- Сили оборони за добу знищили понад 1300 російських загарбників та велику кількість техніки, включаючи танки, бойові машини та артилерійські системи.
- З початку війни загибло більше 535 тисяч солдатів російських військ, що свідчить про успішність операцій сил оборони.
- МВС публічно демонструє кадри з боїв, щоб показати суспільству успіхи у протидії окупантам та вражаючі результати операційних дій.
- Українські військові продовжують активні бойові дії та успішно відстоюють територіальну цілісність країни, доводячи свою готовність до відстоювання свободи та незалежності.
В МВС показали кадри з боїв підрозділу "Лють"
танків — 8031 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од.;
артилерійських систем — 14 246 (+51) од.;
РСЗВ — 1108 од.;
засоби ППО — 863 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 382 (+27) од.;
крилатих ракет — 2323 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 304 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2397 (+20) од.
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