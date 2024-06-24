ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ, 12 танків та 51 артсистему
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ, 12 танків та 51 артсистему

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 535 660 військових.

Головні тези:

 

  • Загальна кількість втрат російської армії складає 535 660 військових з початку вторгнення.
  • Техніка, що була знищена українськими військовими, включає танки, бойові машини, артилерійські системи, БПЛА та інше.
  • Протягом тижня з 16 по 23 червня Українські ЗСУ ліквідували 8 тис 50 солдатів окупаційної армії РФ та знищили значну кількість військової техніки.
  • Інформація про різноманітні втрати армії РФ свідчить про успішні операції українських сил.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8031 (+12) од.;

  • бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од.;

  • артилерійських систем — 14 246 (+51) од.;

  • РСЗВ — 1108 од.;

  • засоби ППО — 863 од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 382 (+27) од.;

  • крилатих ракет — 2323 (+2) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 304 (+56) од.;

  • спеціальної техніки — 2397 (+20) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України протягом тижня

За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, українські військові протягом тижня з 16 по 23 червня ліквідували 8 тис 50 солдатів окупаційної армії РФ. Серед техніки було знищено:

  • танків — 63 од.,

  • бойових броньованих машин — 129 од.,

  • артилерійських систем — 282 од.,

  • РСЗВ — 4 од.,

  • засобів ППО — 10 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 196,

  • крилатих ракет — 25,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 281 од,

  • спеціальної техніки — 52.

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