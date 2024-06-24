ЗСУ знищили 1300 солдатів РФ, 12 танків та 51 артсистему

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 535 660 військових.
Головні тези:
- Загальна кількість втрат російської армії складає 535 660 військових з початку вторгнення.
- Техніка, що була знищена українськими військовими, включає танки, бойові машини, артилерійські системи, БПЛА та інше.
- Протягом тижня з 16 по 23 червня Українські ЗСУ ліквідували 8 тис 50 солдатів окупаційної армії РФ та знищили значну кількість військової техніки.
- Інформація про різноманітні втрати армії РФ свідчить про успішні операції українських сил.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8031 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од.;
артилерійських систем — 14 246 (+51) од.;
РСЗВ — 1108 од.;
засоби ППО — 863 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 382 (+27) од.;
крилатих ракет — 2323 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19 304 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2397 (+20) од.
Що відомо про втрати армії РФ у війні проти України протягом тижня
За інформацією командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, українські військові протягом тижня з 16 по 23 червня ліквідували 8 тис 50 солдатів окупаційної армії РФ. Серед техніки було знищено:
танків — 63 од.,
бойових броньованих машин — 129 од.,
артилерійських систем — 282 од.,
РСЗВ — 4 од.,
засобів ППО — 10 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 196,
крилатих ракет — 25,
автомобільної техніки та автоцистерн — 281 од,
спеціальної техніки — 52.
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