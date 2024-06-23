ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 61 артсистему та 10 танків РФ протягом доби

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня становлять 1270 окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 534360 (+1270) осіб,

танків — 8019 (+10) од,

бойових броньованих машин — 15398 (+15) од,

артилерійських систем — 14195 (+61) од,

РСЗВ — 1108 (+2) од,

засобів ППО — 863 (+2) од,

літаків — 359 (+0) од,

гелікоптерів– 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11355 (+50),

крилатих ракет — 2321 (+13),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 19248 (+44) од,

спеціальної техніки — 2377 (+8)

Ситуація на фронті

Станом на вечір 22 червня від початку доби відбулося 133 бойові зіткнення.

Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну РЛС.

Російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються.

Попередні втрати агресора склали 319 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.