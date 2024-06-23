ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 61 артсистему и 10 танков РФ в течение суток

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня составляют 1270 окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 534360 (+1270) человек,

танков - 8019 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 15398 (+15) ед,

артиллерийских систем - 14195 (+61) ед,

РСЗО - 1108 (+2) ед,

средств ПВО - 863 (+2) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11355 (+50),

крылатых ракет - 2321 (+13),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19248 (+44) ед,

специальной техники - 2377 (+8)

Ситуация на фронте

По состоянию на вечер 22 июня с начала суток произошло 133 боевых столкновения.

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, пункт управления противника, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭС и одну РЛС.

Российские захватчики нанесли по территории Украины пять ракетных по применению 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБ, также задействовали 544 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам по ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали близ Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 кафира погибшими и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражены 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов.

На Купянском направлении противник предпринял 15 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций. 12 атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

В Лиманском направлении российские захватчики восемь раз пытались продвинуться в районах Невского, Тернов и Новосадового. Защитники Украины отразили все атаки врага.

В Торецком направлении ситуация напряженная. С начала суток количество попыток российских окупантов вклиниться в наши оборонные позиции увеличилось до 15.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 44. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины. Нашими воинами отражены 32 вражеских атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются.

Предыдущие потери агрессора составили 319 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Утраты уточняются.

По другим направлениям ситуация осталась без существенных изменений.