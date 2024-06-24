ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 535 660 военных.
Главные тезисы
- В ходе одной недели украинские силы уничтожили 8050 солдат РФ и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
- По данным командующего Сухопутными войсками, за неделю с 16 по 23 июня уничтожено 63 танка, 129 боевых бронированных машин и 282 артиллерийские системы оккупационной армии РФ.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8031 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;
артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 863 ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;
крылатых ракет — 2323 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;
специальной техники — 2397 (+20) ед.
Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины в течение недели
По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, украинские военные в течение недели с 16 по 23 июня ликвидировали 8 тыс 50 солдат оккупационной армии РФ. Среди техники было уничтожено:
танков — 63 ед.,
боевых бронированных машин — 129 ед.,
артиллерийских систем — 282 ед.,
РСЗО — 4 ед.,
средств ПВО — 10 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 196,
крылатых ракет — 25,
автомобильной техники и автоцистерн — 281 ед,
специальной техники — 52.
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