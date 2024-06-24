ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 535 660 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8031 (+12) ед;

боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;

артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;

РСЗО — 1108 ед.;

средства ПВО — 863 ед.;

самолетов — 359 ед;

вертолетов — 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;

крылатых ракет — 2323 (+2) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;

специальной техники — 2397 (+20) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины в течение недели

По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, украинские военные в течение недели с 16 по 23 июня ликвидировали 8 тыс 50 солдат оккупационной армии РФ. Среди техники было уничтожено: