ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ, 12 танков и 51 артсистему

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 535 660 военных.

Главные тезисы

 

 

  • В ходе одной недели украинские силы уничтожили 8050 солдат РФ и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
  • По данным командующего Сухопутными войсками, за неделю с 16 по 23 июня уничтожено 63 танка, 129 боевых бронированных машин и 282 артиллерийские системы оккупационной армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8031 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;

  • РСЗО — 1108 ед.;

  • средства ПВО — 863 ед.;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;

  • крылатых ракет — 2323 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;

  • специальной техники — 2397 (+20) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaf

Что известно о потерях армии РФ в войне против Украины в течение недели

По информации командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, украинские военные в течение недели с 16 по 23 июня ликвидировали 8 тыс 50 солдат оккупационной армии РФ. Среди техники было уничтожено:

  • танков — 63 ед.,

  • боевых бронированных машин — 129 ед.,

  • артиллерийских систем — 282 ед.,

  • РСЗО — 4 ед.,

  • средств ПВО — 10 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 196,

  • крылатых ракет — 25,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 281 ед,

  • специальной техники — 52.

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