Силы обороны уничтожили дроном ЗРК россиян "Оса" — видео

Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" с помощью ударного дрона. Этот процесс удалось запечатлеть на видео.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс 'Оса' российских вооруженных сил при помощи ударного дрона.
- По данным сообщений, за сутки Силы обороны Украины нанесли значительные потери вооруженным силам РФ: уничтожено танков, бронированных машин, артиллерийских систем и другой техники.
- Захватывающее видео показывает момент уничтожения 'Осы', что является серьезным ударом по обороне противника.
- Успешная операция ударного дрона подчеркивает высокую эффективность тактических действий украинских вооруженных сил.
Как россияне потеряли ЗРК
Отмечается, что оккупанты среди бела дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 российских окупантов, а по технике было уничтожено:
танков — 8001 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 15372 (+35) ед;
артиллерийских систем — 14106 (+54) ед;
РСЗО — 1106 (+1) ед.;
средства ПВО — 861 (+2) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 260 ед;
крылатых ракет — 2298 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19181 (+47) ед;
специальной техники — 2367 ед.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-