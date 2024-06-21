Силы обороны уничтожили дроном ЗРК россиян "Оса" — видео

Силы обороны Украины уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса" с помощью ударного дрона. Этот процесс удалось запечатлеть на видео.

Как россияне потеряли ЗРК

Еще одна "жирная" уничтоженная враждебная цель от пилотов ударных дронов отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, — говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что оккупанты среди бела дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон.

Но эту охоту внезапно оборвал шустрый оператор FPV-дрона 79-ки, — написали военные. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ за сутки

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1060 российских окупантов, а по технике было уничтожено:

танков — 8001 (+14) ед;

боевых бронированных машин — 15372 (+35) ед;

артиллерийских систем — 14106 (+54) ед;

РСЗО — 1106 (+1) ед.;

средства ПВО — 861 (+2) ед;

самолетов — 359 ед;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 260 ед;

крылатых ракет — 2298 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 19181 (+47) ед;

специальной техники — 2367 ед.