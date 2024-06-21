Сили оборони знищили дроном ЗРК росіян "Оса" — відео

Сили оборони України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса" за допомогою ударного дрона. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Головні тези:
- Відеофіксація знищення ворожого ЗРК 'Оса' українським дроном свідчить про ефективне використання новітніх технологій у війні.
- Сили оборони України продовжують демонструвати успішні операції проти російських окупантів, ліквідуючи значну кількість ворожої техніки та особовостіні.
- За добу українськими військовими було знищено значну кількість російської військової техніки, включаючи танки, бронетехніку, артилерію та літаки.
- Ефективність ударних дронів у боротьбі з ворожою технікою підтверджується різноманітними успішними операціями сил оборони України.
Як росіяни втратили ЗРК
Зазначається, що окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
За добу Сили оборони України ліквідували ще 1060 російських окупантів, а з техніки було знищено:
танків — 8001 (+14) од;
бойових броньованих машин — 15372 (+35) од.;
артилерійських систем — 14106 (+54) од.;
РСЗВ — 1106 (+1) од.;
засоби ППО — 861 (+2) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 260 од.;
крилатих ракет — 2298 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19181 (+47) од.;
спеціальної техніки — 2367 од.
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