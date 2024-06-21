Сили оборони знищили дроном ЗРК росіян "Оса" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони знищили дроном ЗРК росіян "Оса" — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
зрк

Сили оборони України знищили ворожий зенітний ракетний комплекс "Оса" за допомогою ударного дрона. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Головні тези:

  • Відеофіксація знищення ворожого ЗРК 'Оса' українським дроном свідчить про ефективне використання новітніх технологій у війні.
  • Сили оборони України продовжують демонструвати успішні операції проти російських окупантів, ліквідуючи значну кількість ворожої техніки та особовостіні.
  • За добу українськими військовими було знищено значну кількість російської військової техніки, включаючи танки, бронетехніку, артилерію та літаки.
  • Ефективність ударних дронів у боротьбі з ворожою технікою підтверджується різноманітними успішними операціями сил оборони України.

Як росіяни втратили ЗРК

Ще одна "жирна" знищена ворожа ціль від пілотів ударних дронів 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон.

Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона 79-ки, — написали військові.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1060 російських окупантів, а з техніки було знищено:

танків — 8001 (+14) од;

бойових броньованих машин — 15372 (+35) од.;

артилерійських систем — 14106 (+54) од.;

РСЗВ — 1106 (+1) од.;

засоби ППО — 861 (+2) од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 260 од.;

крилатих ракет — 2298 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19181 (+47) од.;

спеціальної техніки — 2367 од.

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