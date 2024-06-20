Українські військові продовжують утримувати плацдарм в районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак тримати оборону там стає дедалі важче.

У чому полягає складність оборони плацдарму в Кринках

Щоб дістатися на лівий берег Дніпра на Херсонщині, українські спецпризначенці переправляються через річку командами по чотири людини попри безпілотні літальні апарати і масовані артилерійські обстріли. Човни відпливають у сутінках, коли російське спостереження є найбільш сліпим, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що кожна група бійців перебуває на лівому березі десь близько місяця.

Ті, хто переправляється на лівий берег знають, що легкого шляху назад не буде.

Воду, їжу та боєприпаси військовим переправляють гексакоптери Vampire.

Коли ти воюєш на Донбасі, у тебе за спиною земля. А тут у тебе лише вода. Ти постійно відчуваєш, що росіяни намагаються тебе втопити, - зізнається один із військовослужбовців 38 бригади з позивним "Фагот". Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що останьої значно територіальної перемоги українські військові змогли домогтись у листопаді 2022 року під час звільнення Херсона.

На той момент подальші прогнози виглядали оптимістично.

Як українські військові готувались до виснажливих боїв за Кринки

Очікувалось, що українські військові зможуть продовжувати наступ на лівому березі Дніпра, однак водна перешкода виявилась значно серйознішою.

З моменту створення плацдарму в Кринках у жовтні 2023 року українці намагаються просуватися далі і важко борються за утримання навіть цього плацдарму.

У матеріалі підкреслюється, що для посилення власних атак Україна звернулась до Великої Британії та Королівської морської піхоти.

Таким чином тисяча українських військових пройшла виснажливий п'ятитижневий курс підготовки, який проходив у Лонгмурі, Окегемптоні та Плімуті.

Британські морські піхотинці навчали українців плавати в бронежилетах і піднімати на поверхню перекинуті човни

Ці навички знадобилися бійцям 38 бригади, адже кілька місяців тому один із їхніх катерів перекинувся під час артилерійського обстрілу.

Морські піхотинці, як правило, воюють піхота проти піхоти. Але росіяни використовують піхоту і артилерію одночасно. Вони обстрілюють своїх же хлопців, які атакують. Їм просто байдуже. Росіяни не рахують свою живу силу. Вони просто йдуть напролом, - пояснює боєць із позивним “Фагот”. Поширити

Цитуючи бійців Сил оборони, The Times стверджує, що українці знищили значно більше солдатів, ніж росіяни на лівому березі Дніпра, але втрати масштабні з обох сторін.