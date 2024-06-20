Українські військові продовжують утримувати плацдарм в районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини, однак тримати оборону там стає дедалі важче.
Головні тези:
- Українські військові стикаються із труднощами утримання плацдарму в районі населеного пункту Кринки на Херсонщині.
- Спецпризначенці переправляються через річку командами попри масовані артилерійські обстріли, використовуючи дрони та гексакоптери.
- Українські військові звернулися до Британії та Королівської морської піхоти для підтримки у боротьбі за утримання плацдарму в Кринках.
- Російські окупанти в районі Кринок використовують техніку, піхоту та артилерію одночасно, що ускладнює ситуацію для українських військових.
- На лівому березі Дніпра ведуться жорсткі бої, де українці зазнали втрат, проте знищили більше супротивників.
У чому полягає складність оборони плацдарму в Кринках
Підкреслюється, що кожна група бійців перебуває на лівому березі десь близько місяця.
Ті, хто переправляється на лівий берег знають, що легкого шляху назад не буде.
Воду, їжу та боєприпаси військовим переправляють гексакоптери Vampire.
Автори матеріалу підкреслюють, що останьої значно територіальної перемоги українські військові змогли домогтись у листопаді 2022 року під час звільнення Херсона.
На той момент подальші прогнози виглядали оптимістично.
Як українські військові готувались до виснажливих боїв за Кринки
Очікувалось, що українські військові зможуть продовжувати наступ на лівому березі Дніпра, однак водна перешкода виявилась значно серйознішою.
З моменту створення плацдарму в Кринках у жовтні 2023 року українці намагаються просуватися далі і важко борються за утримання навіть цього плацдарму.
У матеріалі підкреслюється, що для посилення власних атак Україна звернулась до Великої Британії та Королівської морської піхоти.
Таким чином тисяча українських військових пройшла виснажливий п'ятитижневий курс підготовки, який проходив у Лонгмурі, Окегемптоні та Плімуті.
Британські морські піхотинці навчали українців плавати в бронежилетах і піднімати на поверхню перекинуті човни
Ці навички знадобилися бійцям 38 бригади, адже кілька місяців тому один із їхніх катерів перекинувся під час артилерійського обстрілу.
Цитуючи бійців Сил оборони, The Times стверджує, що українці знищили значно більше солдатів, ніж росіяни на лівому березі Дніпра, але втрати масштабні з обох сторін.
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