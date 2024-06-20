Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсона, однако держать оборону там становится все труднее.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в районе Крынок, но сталкиваются с трудностями из-за российских оккупантов, использующих технику, пехоту и артиллерию одновременно.
- Спецназовцы переправляются через реку командами, несмотря на артиллерийские обстрелы, используя дроны и гексакоптеры для поддержки.
- Водное препятствие реки Днепр оказалось серьезным вызовом для украинских военных, что требует изнурительных боев за удержание плацдарма в Крынках.
- Украина обратилась за поддержкой к Великобритании и Королевской морской пехоте, где украинцы прошли интенсивную подготовку, включая обучение плаванию в бронежилетах и артиллерийским обстрелам.
- Российские оккупанты продолжают атаки, но украинцы успешно отражают их и продолжают бороться за территорию на левом берегу Днепра.
В чем состоит сложность обороны плацдарма в Кринках
Подчеркивается, что каждая группа бойцов находится на левом берегу около месяца.
Переправляющиеся на левый берег знают, что легкого пути назад не будет.
Воду, еду и боеприпасы военным переправляют гексакоптеры Vampire.
Авторы материала подчеркивают, что последнюю значительно территориальную победу украинские военные смогли добиться в ноябре 2022 года во время освобождения Херсона.
В тот момент дальнейшие прогнозы выглядели оптимистично.
Как украинские военные готовились к изнурительным боям за Крынки
Ожидалось, что украинские военные смогут продолжать наступление на левом берегу Днепра, однако водное препятствие оказалось серьезнее.
С момента создания плацдарма в Крынках в октябре 2023 украинцы пытаются продвигаться дальше и тяжело борются за содержание даже этого плацдарма.
В материале подчеркивается, что для усиления собственных атак Украина обратилась в Великобританию и Королевскую морскую пехоту.
Таким образом, тысяча украинских военных прошла изнурительный пятинедельный курс подготовки, который проходил в Лонгмуре, Окегемптоне и Плимуте.
Британские морские пехотинцы учили украинцев плавать в бронежилетах и поднимать на поверхность опрокинутые лодки
Эти навыки понадобились бойцам 38 бригады, ведь несколько месяцев назад один из их катеров перевернулся во время артиллерийских обстрелов.
Цитируя бойцов Сил обороны, The Times утверждает, что украинцы уничтожили гораздо больше солдат, чем россияне на левом берегу Днепра, но потери масштабны с обеих сторон.
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