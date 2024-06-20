Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсона, однако держать оборону там становится все труднее.

В чем состоит сложность обороны плацдарма в Кринках

Чтобы добраться на левый берег Днепра на Херсонщине, украинские спецназовцы переправляются через реку командами по четыре человека, несмотря на беспилотные летательные аппараты и массированные артиллерийские обстрелы. Лодки отплывают в сумерках, когда российское наблюдение наиболее слепое, - говорится в материале издания. Поделиться

Подчеркивается, что каждая группа бойцов находится на левом берегу около месяца.

Переправляющиеся на левый берег знают, что легкого пути назад не будет.

Воду, еду и боеприпасы военным переправляют гексакоптеры Vampire.

Когда ты воюешь в Донбассе, у тебя за спиной земля. А здесь у тебя только вода. Ты постоянно чувствуешь, что россияне пытаются тебя утопить, – признается один из военнослужащих 38 бригады с позывным "Фаготом". Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что последнюю значительно территориальную победу украинские военные смогли добиться в ноябре 2022 года во время освобождения Херсона.

В тот момент дальнейшие прогнозы выглядели оптимистично.

Как украинские военные готовились к изнурительным боям за Крынки

Ожидалось, что украинские военные смогут продолжать наступление на левом берегу Днепра, однако водное препятствие оказалось серьезнее.

С момента создания плацдарма в Крынках в октябре 2023 украинцы пытаются продвигаться дальше и тяжело борются за содержание даже этого плацдарма.

В материале подчеркивается, что для усиления собственных атак Украина обратилась в Великобританию и Королевскую морскую пехоту.

Таким образом, тысяча украинских военных прошла изнурительный пятинедельный курс подготовки, который проходил в Лонгмуре, Окегемптоне и Плимуте.

Британские морские пехотинцы учили украинцев плавать в бронежилетах и поднимать на поверхность опрокинутые лодки

Эти навыки понадобились бойцам 38 бригады, ведь несколько месяцев назад один из их катеров перевернулся во время артиллерийских обстрелов.

Морские пехотинцы, как правило, воюют пехоты против пехоты. Но россияне используют пехоту и артиллерию одновременно. Они обстреливают своих же атакующих ребят. Им просто безразлично. Россияне не считают свою живую силу. Они просто идут напролом, - объясняет боец с позывным Фаготом. Поделиться

Цитируя бойцов Сил обороны, The Times утверждает, что украинцы уничтожили гораздо больше солдат, чем россияне на левом берегу Днепра, но потери масштабны с обеих сторон.