Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 бойових зіткнень за добу

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 128 бойових зіткнень. Армія РФ намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря.
Головні тези:
- На Харківському напрямку армія РФ здійснила три авіаудари та невдалі штурми на позиції ЗСУ.
- Українські військові здійснили успішні оборонні дії, знищивши ворожу техніку РФ та запобігши втратам ЗСУ.
- Загальна картина конфлікту показує активність української армії у протистоянні Росії та захисті рідної території.
Яка ситуація на фронті
Протягом доби противник завдавав по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет.
Також Росія завдала 36 авіаударів 50 КАБами та задіяла 373 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.
На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.
За наявною на цей час інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.
Станом на вечір 20 червня знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:
особового складу близько 531980 (+1060) осіб,
танків ‒ 8001 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
артилерійських систем – 14106 (+54) од,
РСЗВ – 1106 (+1) од,
засобів ППО ‒ 861 (+2) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
крилатих ракет ‒ 2298 (+0),
кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
підводних човнів - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 19181 (+47) од,
спеціальної техніки ‒ 2367 (+10)
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