Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 бойових зіткнень за добу

Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 128 бойових зіткнень. Армія РФ намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря.

Яка ситуація на фронті

Протягом доби противник завдавав по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет.

Також Росія завдала 36 авіаударів 50 КАБами та задіяла 373 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними.

За наявною на цей час інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.

Станом на вечір 20 червня знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали: