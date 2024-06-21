Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений в сутки

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 128 боевых столкновений. Армия РФ пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха.
Главные тезисы
- На Харьковском направлении армия РФ совершила три авиаудара и неудачные штурмы на позиции ВСУ.
- Украинские военные совершили успешные оборонные действия, уничтожив вражескую технику РФ и предотвратив потери ВСУ.
- Общая картина конфликта показывает активность украинской армии по противостоянию России и защите родной территории.
Какая ситуация на фронте
В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет.
Также Россия нанесла 36 авиаударов 50 КАБ и задействовала 373 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.
На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешны.
По имеющейся в настоящее время информации, уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы окупантов были повреждены.
По состоянию на вечер 20 июня уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы окупантов были повреждены.
Что известно о потерях армии РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:
личного состава около 531 980 (+1060) человек,
танков ‒ 8001 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 15372 (+35) ед,
артиллерийских систем – 14106 (+54) ед,
РСЗО – 1106 (+1) ед,
средств ПВО ‒ 861 (+2) ед,
самолетов – 359 (+0) ед,
вертолетов – 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11260 (+0),
крылатых ракет ‒ 2298 (+0),
кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,
подлодок - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 19181 (+47) ед,
специальной техники ‒ 2367 (+10)
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