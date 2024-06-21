Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений в сутки

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 128 боевых столкновений. Армия РФ пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха.

Какая ситуация на фронте

В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет.

Также Россия нанесла 36 авиаударов 50 КАБ и задействовала 373 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешны.

По имеющейся в настоящее время информации, уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы окупантов были повреждены.

По состоянию на вечер 20 июня уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы окупантов были повреждены.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили: