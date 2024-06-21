Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений в сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений в сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 128 боевых столкновений. Армия РФ пытается использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке из воздуха.

Главные тезисы

  • На Харьковском направлении армия РФ совершила три авиаудара и неудачные штурмы на позиции ВСУ.
  • Украинские военные совершили успешные оборонные действия, уничтожив вражескую технику РФ и предотвратив потери ВСУ.
  • Общая картина конфликта показывает активность украинской армии по противостоянию России и защите родной территории.

Какая ситуация на фронте

В течение суток противник наносил по территории Украины два ракетных удара с применением десяти ракет.

Также Россия нанесла 36 авиаударов 50 КАБ и задействовала 373 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 2634 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

На Харьковском направлении российские оккупанты трижды при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, Липцев и Тихого. Все вражеские атаки были безуспешны.

По имеющейся в настоящее время информации, уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы окупантов были повреждены.

По состоянию на вечер 20 июня уничтожена вражеская ББМ, две артиллерийские системы, 22 БпЛА, два автомобиля, наземная станция управления БпЛА и два склада с боеприпасами. Также два автомобиля, бронемашин и две артсистемы окупантов были повреждены.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава около 531 980 (+1060) человек,

  • танков ‒ 8001 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 15372 (+35) ед,

  • артиллерийских систем – 14106 (+54) ед,

  • РСЗО – 1106 (+1) ед,

  • средств ПВО ‒ 861 (+2) ед,

  • самолетов – 359 (+0) ед,

  • вертолетов – 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11260 (+0),

  • крылатых ракет ‒ 2298 (+0),

  • кораблей /катеров ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 19181 (+47) ед,

  • специальной техники ‒ 2367 (+10)

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