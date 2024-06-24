В МВД показали кадры по боям подразделения "Лють" в Волчанске — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В МВД показали кадры по боям подразделения "Лють" в Волчанске — видео

МВД Украины
В МВД показали кадры по боям подразделения "Лють" в Волчанске — видео
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В Министерстве внутренних дел (МВД) показали кадры по боям бойцов подразделения "Лют" в Волчанске. Воины зачищают каждый уголок города от неприятеля.

Главные тезисы

  • Бойцы подразделения 'Лют' зачищают каждый уголок Волчанска от врага в тесном взаимодействии с операторами БПЛА.
  • Силы обороны за сутки уничтожили более 1300 российских захватчиков и множество техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
  • С начала войны погибло более 535 тысяч солдат русских войск, что свидетельствует об успешности операций сил обороны.
  • МВД публично демонстрирует кадры по боям, чтобы показать обществу успехи в противодействии оккупантам и впечатляющие результаты операционных действий.
  • Украинские военные продолжают активные боевые действия и успешно отстаивают территориальную целостность страны, доказывая готовность к отстаиванию свободы и независимости.

В МВД показали кадры по боям подразделения "Ярость"

В тесном взаимодействии с операторами БпЛА бойцы тщательно проверяют каждый уголок города, где прячутся оккупанты, и уничтожают их, — пишет министерство.

Потери России в войне

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8031 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;

  • артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;

  • РСЗО — 1108 ед.;

  • средства ПВО — 863 ед.;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;

  • крылатых ракет — 2323 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;

  • специальной техники — 2397 (+20) ед.

В общей сложности с начала полномасштабной войны потери живой силы врага составляют более 535 тысяч солдат.

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