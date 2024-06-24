В Министерстве внутренних дел (МВД) показали кадры по боям бойцов подразделения "Лют" в Волчанске. Воины зачищают каждый уголок города от неприятеля.
Главные тезисы
- Бойцы подразделения 'Лют' зачищают каждый уголок Волчанска от врага в тесном взаимодействии с операторами БПЛА.
- Силы обороны за сутки уничтожили более 1300 российских захватчиков и множество техники, включая танки, боевые машины и артиллерийские системы.
- С начала войны погибло более 535 тысяч солдат русских войск, что свидетельствует об успешности операций сил обороны.
- МВД публично демонстрирует кадры по боям, чтобы показать обществу успехи в противодействии оккупантам и впечатляющие результаты операционных действий.
- Украинские военные продолжают активные боевые действия и успешно отстаивают территориальную целостность страны, доказывая готовность к отстаиванию свободы и независимости.
В МВД показали кадры по боям подразделения "Ярость"
танков — 8031 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 15 413 (+15) ед;
артиллерийских систем — 14 246 (+51) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 863 ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 382 (+27) ед;
крылатых ракет — 2323 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 304 (+56) ед;
специальной техники — 2397 (+20) ед.
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