Українські військові на передовій у Донецької області більше не мають проблем із нестачею артилерійських та інших боєприпасів.
Головні тези:
- Українські військові вирішили проблему дефіциту боєприпасів на території Донецької області.
- До цього вони були змушені обмежувати використання артилерійських боєприпасів, але зараз можуть вести вогонь без обмежень.
- Генштаб повідомив про 75 ворожих атак українських військових з початку доби, зокрема в районі Покровська та Харківщині.
- У напрямках Лимана, Сіверська, Краматорська, Покровська та Запорізької області тривають відбиття ворожих атак.
- Наразі українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів та демонструють готовність до захисту території.
Українські військові позбавились дефіциту боєприпасів на Донеччині
Журналісти Reuters поспілкувались з бійцями одного з підрозділів ЗСУ на передовій у Донецькій області, за словами яких, наразі вони можуть вести вогонь із САУ М-109 за будь- якої необхідності, оскільки більше не бояться вичерпання 155-мм артилерійських боєприпасів.
За словами бійців, до цього вони були змушені обмежувати використання артилерійських боєприпасів, що ставило під загрозу прикриття піхотних підрозділів під час їхнього просування вперед.
Водночас 39-річний Олег, кулеметник того ж підрозділу, зазначив, що проблема полягає не лише в боєприпасах.
Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, від початку доби 25 червня українські військові вже 75 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Найбільша кількість ворожих атак фіксується в районі Покровська на Донеччині.
На Харківщині українські військові вже відбили спробу однієї ворожої атаки. Наразі триває відбиття ще трьох.
У напрямку Куп’янська російські окупанти за підтримки авіації 6 разів намагались просунутись в районах Степової Новоселівки та Піщаного.
Українські військові відбили 4 ворожі атаки. Дві наразі ще тривають.
У напрямку Лимана на Донеччині від початку доби зафіксовано 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Копанка, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі.
ЗСУ відбили 7 ворожих атак і наразі відбивають ще 4.
У напрямку Сіверська російські окупанти намагаються атакувати поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Тут продовжуються 2 боєзіткнення.
У напрямку Краматорська ворог вів наступ поблизу Горлівки та Торецька. Відбито 4 атаки російських окупантів і 2 ще тривають.
У напрямку Покровська українські військові від початку доби відбили вже 26 ворожих атак поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки.
Ще 2 боєзіткнення тривають.
Ворог також 4 рази атакував поблизу Костянтинівки та Урожайного.
У Запорізькій області росіяни двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна — триває.
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