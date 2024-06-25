ЗСУ вирішили проблему дефіциту боєприпасів на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вирішили проблему дефіциту боєприпасів на Донеччині

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Reuters

Українські військові на передовій у Донецької області більше не мають проблем із нестачею артилерійських та інших боєприпасів. 

Головні тези:

  • Українські військові вирішили проблему дефіциту боєприпасів на території Донецької області.
  • До цього вони були змушені обмежувати використання артилерійських боєприпасів, але зараз можуть вести вогонь без обмежень.
  • Генштаб повідомив про 75 ворожих атак українських військових з початку доби, зокрема в районі Покровська та Харківщині.
  • У напрямках Лимана, Сіверська, Краматорська, Покровська та Запорізької області тривають відбиття ворожих атак.
  • Наразі українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів та демонструють готовність до захисту території.

Українські військові позбавились дефіциту боєприпасів на Донеччині

Журналісти Reuters поспілкувались з бійцями одного з підрозділів ЗСУ на передовій у Донецькій області, за словами яких, наразі вони можуть вести вогонь із САУ М-109 за будь- якої необхідності, оскільки більше не бояться вичерпання 155-мм артилерійських боєприпасів.

За словами бійців, до цього вони були змушені обмежувати використання артилерійських боєприпасів, що ставило під загрозу прикриття піхотних підрозділів під час їхнього просування вперед.

Був "снарядний голод". Боєприпаси нормувалися дуже жорстко. Це позначалося на піхоті, вони підкрадалися з усіх боків, це шкодило піхотинцям, — розповів журналістам видання командир частини Василь.

Водночас 39-річний Олег, кулеметник того ж підрозділу, зазначив, що проблема полягає не лише в боєприпасах.

Нас дуже мало. Не вистачає людей. У нас немає й половини тих, хто має бути, — пояснює військовий.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби 25 червня українські військові вже 75 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Найбільша кількість ворожих атак фіксується в районі Покровська на Донеччині.

  • На Харківщині українські військові вже відбили спробу однієї ворожої атаки. Наразі триває відбиття ще трьох.

  • У напрямку Куп’янська російські окупанти за підтримки авіації 6 разів намагались просунутись в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

Українські військові відбили 4 ворожі атаки. Дві наразі ще тривають.

  • У напрямку Лимана на Донеччині від початку доби зафіксовано 11 ворожих атак поблизу населених пунктів Копанка, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі.

ЗСУ відбили 7 ворожих атак і наразі відбивають ще 4.

  • У напрямку Сіверська російські окупанти намагаються атакувати поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Тут продовжуються 2 боєзіткнення.

  • У напрямку Краматорська ворог вів наступ поблизу Горлівки та Торецька. Відбито 4 атаки російських окупантів і 2 ще тривають.

  • У напрямку Покровська українські військові від початку доби відбили вже 26 ворожих атак поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Ще 2 боєзіткнення тривають.

  • Ворог також 4 рази атакував поблизу Костянтинівки та Урожайного.

  • У Запорізькій області росіяни двічі атакували наші позиції в районі Роботиного та Малої Токмачки. Одну атаку українські воїни відбили, ще одна — триває.

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