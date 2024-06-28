Армія РФ, ймовірно, втратила цілу повітряно-десантну бригаду у Вовчанську — Forbes

Українські захисники, ймовірно, розгромили елітну російську 83-ю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області.
Головні тези:
- Українські захисники ймовірно розгромили елітну російську 83-ту повітряно-десантну бригаду у Вовчанську.
- Поширена інформація стверджує, що ціла бригада РФ втратила боєздатність і відступила після тритижневого розгортання в наслідок великої кількості жертв.
- Легіонери ГУР нищать армію РФ на Харківському напрямку за допомогою FPV-дронів та проведення розвідки в Харківській області.
- Втрата Росією елітного підрозділу може призвести до серйозних втрат для російського північного угруповання військ.
- Замкнені російські військовослужбовці у Вовчанську можуть потрапити в складну ситуацію через відсутність можливості відступити.
РФ могла втратити у Вовчанську цілу повітряно-десантну бригаду
Зазначається, що він, можливо, був спрямований на захоплення широкої і глибокої ділянки території, щоб наблизити важку артилерію до Харкова або ж навіть виступити на саме місто.
Повідомляється, що, ймовірно, 83-тя повітряно-десантна бригада РФ відступила з Вовчанська після дорогого тритижневого розгортання — для відновлення боєздатності через велику кількість жертв і тих, хто відмовляється воювати.
Вказується, що 83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітним підрозділом. Навесні ця бригада брала участь у боях за Часів Яр.
Легіонери ГУР нищать армію РФ на Харківському напрямку
Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема — на Харківському напрямку.
Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.
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