Армія РФ, ймовірно, втратила цілу повітряно-десантну бригаду у Вовчанську — Forbes

РФ могла втратити у Вовчанську цілу повітряно-десантну бригаду

Наступ Росії до Дня Перемоги перетворюється на криваву бійню... для російських військ, — ідеться в публікації. Поширити

Зазначається, що він, можливо, був спрямований на захоплення широкої і глибокої ділянки території, щоб наблизити важку артилерію до Харкова або ж навіть виступити на саме місто.

Ні того, ні іншого не сталося. За кілька тижнів після початку наступу 9 травня близько 30-тисячних російських солдатів застрягли в місті Вовчанську, всього за кілька миль на південь від кордону, — пише видання. Поширити

Повідомляється, що, ймовірно, 83-тя повітряно-десантна бригада РФ відступила з Вовчанська після дорогого тритижневого розгортання — для відновлення боєздатності через велику кількість жертв і тих, хто відмовляється воювати.

Якщо це підтвердиться, це буде серйозна втрата для нового російського північного угруповання військ, що включає близько семи полків і бригад. А втрати росіян у Вовчанську можуть стати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону — а це сотні військовослужбовців — опинилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська, — ідеться в статті. Поширити

Вказується, що 83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітним підрозділом. Навесні ця бригада брала участь у боях за Часів Яр.

Коли наступ до Дня Перемоги у Вовчанську зупинився, російське командування наказало 83-й повітряно-десантній бригаді попрямувати на північ і відновити рух північного угруповання військ, — додали в Forbes. Поширити

Легіонери ГУР нищать армію РФ на Харківському напрямку

Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема — на Харківському напрямку.

Воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України працюють у Харківській області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.