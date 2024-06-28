Армія РФ, ймовірно, втратила цілу повітряно-десантну бригаду у Вовчанську — Forbes
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ, ймовірно, втратила цілу повітряно-десантну бригаду у Вовчанську — Forbes

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Джерело:  Forbes

Українські захисники, ймовірно, розгромили елітну російську 83-ю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області.

Головні тези:

  • Українські захисники ймовірно розгромили елітну російську 83-ту повітряно-десантну бригаду у Вовчанську.
  • Поширена інформація стверджує, що ціла бригада РФ втратила боєздатність і відступила після тритижневого розгортання в наслідок великої кількості жертв.
  • Легіонери ГУР нищать армію РФ на Харківському напрямку за допомогою FPV-дронів та проведення розвідки в Харківській області.
  • Втрата Росією елітного підрозділу може призвести до серйозних втрат для російського північного угруповання військ.
  • Замкнені російські військовослужбовці у Вовчанську можуть потрапити в складну ситуацію через відсутність можливості відступити.

РФ могла втратити у Вовчанську цілу повітряно-десантну бригаду

Наступ Росії до Дня Перемоги перетворюється на криваву бійню... для російських військ, — ідеться в публікації.

Зазначається, що він, можливо, був спрямований на захоплення широкої і глибокої ділянки території, щоб наблизити важку артилерію до Харкова або ж навіть виступити на саме місто.

Ні того, ні іншого не сталося. За кілька тижнів після початку наступу 9 травня близько 30-тисячних російських солдатів застрягли в місті Вовчанську, всього за кілька миль на південь від кордону, — пише видання.

Повідомляється, що, ймовірно, 83-тя повітряно-десантна бригада РФ відступила з Вовчанська після дорогого тритижневого розгортання — для відновлення боєздатності через велику кількість жертв і тих, хто відмовляється воювати.

Якщо це підтвердиться, це буде серйозна втрата для нового російського північного угруповання військ, що включає близько семи полків і бригад. А втрати росіян у Вовчанську можуть стати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону — а це сотні військовослужбовців — опинилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська, — ідеться в статті.

Вказується, що 83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітним підрозділом. Навесні ця бригада брала участь у боях за Часів Яр.

Коли наступ до Дня Перемоги у Вовчанську зупинився, російське командування наказало 83-й повітряно-десантній бригаді попрямувати на північ і відновити рух північного угруповання військ, — додали в Forbes.

Легіонери ГУР нищать армію РФ на Харківському напрямку

Легіонери української розвідки (ГУР) знищують окупантів на лінії фронту. Зокрема — на Харківському напрямку.

Воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України працюють у Харківській області, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, вони нищать російських окупантів за допомогою FPV-дронів, проводять розвідку та тримають позиції.

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