ЗСУ знищили понад 1100 російських окупантів та 19 танків РФ за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 російських окупантів та 19 танків РФ за добу

Генштаб ЗСУ
Втрати РФ

За 30 червня Збройні сили України також ліквідували 66 артсистем та 26 броньованих машин російської армії на різних напрямках фронту.

Головні тези:

  • Протягом червня ЗСУ продовжили успішну боротьбу проти ворожої агресії: ліквідовано понад 33 тис російських окупантів.
  • Авіація та ракетні війська ЗСУ активно атакували ворожі позиції та об'єкти у глибині ворожої території, завдаючи серйозних втрат противнику.
  • За добу 30 липня ЗСУ знищили 1110 солдатів армії РФ.

Втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 за даними Генштаба ЗСУ орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 543810 (+1110) осіб,

  • танків — 8099 (+19) од,

  • бойових броньованих машин — 15550 (+26) од,

  • артилерійських систем — 14599 (+66) од,

  • РСЗВ — 1111 (+1) од,

  • засобів ППО — 874 (+1) од,

  • літаків– 360 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11620 (+36),

  • крилатих ракет — 2333 (+2),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19713 (+70) од,

  • спеціальної техніки — 2448 (+0)

Втрати армії РФ

За червень ЗСУ ліквідували понад 33 тис російських окупантів

Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів.

Загалом за червень місяць втрати ворога склали:

  • 33713 окупантів,

  • 352 танки,

  • 589 ББМ,

  • 1393 артсистем,

  • 22 одиниці РСЗВ,

  • 58 засобів ППО,

  • три літаки,

  • 997 БпЛА,

  • 1758 автомобільної та 284 одиниць спеціальної техніки.

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