ЗСУ уразили 2 пункти управління, склад БК та засіб ППО армії РФ

За 30 червня авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу російської армії.
Головні тези:
- За оперативною інформацією, Сили оборони України успішно уразили пункти управління, склад боєприпасів та засіб ППО армії РФ.
- Протягом доби зафіксовано 142 бойові зіткнення, під час яких ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
- На різних напрямках фронту проводилися активні бойові дії, в результаті чого були відбиті атаки ворога в різних населених пунктах областей України.
- Втрати російських загарбників за 30 червня складають 1110 осіб, а також втрати у бойовій техніці: танки, бронетехніка, артилерійські системи та інше.
- Українські війська продовжують успішно відбивати напади ворога та ефективно стримувати його на різних напрямках. Ситуація на фронті залишається напруженою.
Поточна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 08.00 01.07.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення.
За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів (сумарно 89 КАБ), здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них — з РСЗВ.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося 16 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.
На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 10 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Нового та Часового Яру Донецької області.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік населених пунктів Південне, Північне та Торецьк.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 42 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка Перша та Сокіл Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку агресор здійснив 12 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.
На Гуляйпільському напрямку противник намагався наступати неподалік Чарівного Запорізької області.
На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати РФ у війні проти України
30 червня загальні втрати російських загарбників склали:
1110 осіб,
19 танків,
26 бойових броньованих машин,
66 артилерійських систем,
1 РСЗВ,
1 засіб ППО,
36 БпЛА ОТР,
2 ракети,
70 автомобілів.
За добу, що минула, авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.
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