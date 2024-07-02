Удар РФ по Дніпру. Під завалами будинку виявили тіло другої жертви

У ніч проти 2 липня у дніпровському будинку, який Росія понівечила 28 червня, рятувальники виявили тіло ще одної жертви удару РФ.

Під завалами будинку у Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки

У Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів житлового будинку, який постраждав від російського удару 28 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.

Удар РФ по Дніпру 28 червня

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

За останніми даними, окрім 2 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.