Удар РФ по Дніпру. Під завалами будинку виявили тіло другої жертви

У ніч проти 2 липня у дніпровському будинку, який Росія понівечила 28 червня, рятувальники виявили тіло ще одної жертви удару РФ.
Головні тези:
- У ніч проти 2 липня під завалами знищеного Росією будинку у Дніпрі виявили тіло жінки.
- Рятувальники продовжують розбирати конструкції будинку та пошук постраждалих у результаті удару РФ.
- Президент України Володимир Зеленський закликав світ надати Україні ППО для захисту цивільного населення від ракетних атак РФ.
Під завалами будинку у Дніпрі рятувальники виявили тіло жінки
У Дніпрі рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів житлового будинку, який постраждав від російського удару 28 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Лисак додав, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.
Удар РФ по Дніпру 28 червня
Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.
Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.
За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.
За останніми даними, окрім 2 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.
Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.
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