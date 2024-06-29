Зеленський анонсував підготовку «нових рішень» після удару РФ по Дніпру — відео

В Україні триває підготовка «нових рішень» для захисту громадян від російського вторгнення та обстрілів, розповів президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

Зеленський анонсував прийняття нових рішень для захисту українців

У своєму зверненні Володимир Зеленський згадав про вчорашній удар сил РФ по багатоповерховому будинку у місті Дніпро. За його словами, «наразі робиться все необхідне, для того, щоб з’ясувати всі обставини трагедії».

Обов’язково Росія відповідатиме за цей терор проти України.Ми готуємо нові рішення заради нашої сили і заради захисту наших людей. Я дякую всім, хто з Україною. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський також анонсував «нові рішення» щодо захисту України від російського терору».

Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти

Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.

У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.

Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.

Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.