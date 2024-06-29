Зеленський анонсував підготовку «нових рішень» після удару РФ по Дніпру — відео

В Україні триває підготовка «нових рішень» для захисту громадян від російського вторгнення та обстрілів, розповів президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.
Головні тези:
- Удар РФ по Дніпру призвів до руйнування чотирьох поверхів будинку та загибелі однієї людини.
- У рятувальній операції взяли участь екстрені служби Дніпра, які розбирали завалали будинку.
- Зеленський закликав світ надати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ.
Зеленський анонсував прийняття нових рішень для захисту українців
У своєму зверненні Володимир Зеленський згадав про вчорашній удар сил РФ по багатоповерховому будинку у місті Дніпро. За його словами, «наразі робиться все необхідне, для того, щоб з’ясувати всі обставини трагедії».
Зеленський також анонсував «нові рішення» щодо захисту України від російського терору».
Удар РФ по Дніпру. 5 осіб вважаються зниклими безвісти
Удар по Дніпру стався підвечір 28 червня. Російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.
Рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. Рятувальна операція триває.
За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих.
Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
Президент України Володимир Зеленський закликав світ терміново надавати Україні ППО для захисту від ракетних атак РФ на тлі удару російською зброєю по будинку у Дніпрі.
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