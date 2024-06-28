Тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі - це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру. Але, ми повинні бути сильними, і тому - розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, - пояснює Зеленський.