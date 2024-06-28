Зеленський розкрив стратегію щодо переговорів з РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський розкрив стратегію щодо переговорів з РФ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вирішить, коли саме почнуться переговори з РФ стосовно завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни. 

Головні тези:

  • Україна визначає час для можливих переговорів з Росією стосовно завершення війни.
  • Влада України розробляє детальні плани з енергетики, продовольчої безпеки та обмінів, які спрямовані на досягнення миру.
  • Президент Зеленський підкреслює важливість демонстрації реалізації плану по припиненню злочинної війни перед міжнародною спільнотою.
  • Україна прагне до миру, але при цьому готується до можливості тривалої війни шляхом збільшення виробництва військової техніки.
  • Зеленський наголошує на необхідності бути сильними на полі бою для забезпечення миру та визнання України в контексті міжнародних відносин.

Україна розглядає час для ймовірних переговорів з Росією

Авжеж, Україна буде вирішувати. Але, якщо б усе залежало тільки від України, ніякої війни не було би. На жаль, окупант - Росія, і Путін захотів війни. І поки що, він не хоче її закінчувати, - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна визначила дипломатичний шлях та умови для ймовірних переговорів, оскільки є жертвою російської агресії.

Саміт миру пройшов. Зараз ми працюємо над трьома детальними планами: енергетика, продовольча безпека і обміни, і ці питання, я впевнений, що ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Усі інші пунти Формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами, - підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що наразі для України дуже важливо показати реалізацію плану щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни, який буде підтриманий більшістю світової спільноти.

Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо, - додав президент.

Україна хоче миру, однак готується до продовження тривалої війни

Окремо глава держави зазначив, що Україна збільшує виробництво дронів, засобів радіоелетронної боротьби, артилерії. 

Тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі - це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку. І зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру. Але, ми повинні бути сильними, і тому - розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними, - пояснює Зеленський.

Він зазначив, що Росія, окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних - нікого не поважає.

Це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році, - підкреслив Зеленський.

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