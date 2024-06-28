За словами президента Володимира Зеленського, Україна вирішить, коли саме почнуться переговори з РФ стосовно завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Головні тези:
- Україна визначає час для можливих переговорів з Росією стосовно завершення війни.
- Влада України розробляє детальні плани з енергетики, продовольчої безпеки та обмінів, які спрямовані на досягнення миру.
- Президент Зеленський підкреслює важливість демонстрації реалізації плану по припиненню злочинної війни перед міжнародною спільнотою.
- Україна прагне до миру, але при цьому готується до можливості тривалої війни шляхом збільшення виробництва військової техніки.
- Зеленський наголошує на необхідності бути сильними на полі бою для забезпечення миру та визнання України в контексті міжнародних відносин.
Україна розглядає час для ймовірних переговорів з Росією
За його словами, Україна визначила дипломатичний шлях та умови для ймовірних переговорів, оскільки є жертвою російської агресії.
Зеленський зазначив, що наразі для України дуже важливо показати реалізацію плану щодо завершення розв’язаною Росією злочинної війни, який буде підтриманий більшістю світової спільноти.
Україна хоче миру, однак готується до продовження тривалої війни
Окремо глава держави зазначив, що Україна збільшує виробництво дронів, засобів радіоелетронної боротьби, артилерії.
Він зазначив, що Росія, окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних - нікого не поважає.
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